Новак рассказал о возможных «черных лебедях» на рынке нефти в 2019 году

«Она (ситуация на рынке нефти. — RNS) не достаточно стабильная, потому что очень много факторов и неопределённостей, которые сегодня влияют на рынок: те же санкции относительно Ирана, относительно Венесуэлы, ситуация в Ливии, в Нигерии — всё это “чёрные лебеди”, которые, на мой взгляд, могут серьёзно поменять ситуацию», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».