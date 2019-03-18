Источник: РИА "Новости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.

На официальной церемонии пуска новых энергоблоков присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Как отмечали в Кремле, запуск ТЭС будет символизировать полную энергетическую самостоятельность Крыма.

С этого мероприятия началась рабочая поездка главы государства в Крым. Вечером в Симферополе Путин встретится с представителями общественности полуострова и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.