Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС
Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре прошлого года.
Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре прошлого года.
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.
На официальной церемонии пуска новых энергоблоков присутствовали также
Как отмечали в Кремле, запуск ТЭС будет символизировать полную энергетическую самостоятельность Крыма.
С этого мероприятия началась рабочая поездка главы государства в Крым. Вечером в Симферополе Путин встретится с представителями общественности полуострова и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.