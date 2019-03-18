Минфин дополнительно проработает идею отмены НДС на золото
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минфин по поручению
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минфин по поручению
«Председатель [правительства] поручил нам дополнительно проработать, мы сейчас дополнительно прорабатываем. В комплексе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В конце февраля
Срок исполнения поручения — до 1 апреля 2019 года.
Ранее Моисеев говорил, что Минфин намерен предложить полную отмену НДС для золота — и для инвестиционного, и для ювелирного.