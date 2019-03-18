Путин назвал условие отмены продовольственных санкций против Евросоюза

Источник: РИА "Новости"

«Мой ответ не порадует наших, российских сельхозпроизводителей, но должен сказать: если европейские санкции будут сняты, мы будем вынуждены снять ответные меры, так как не будет изначальных причин, по которым они были введены», — сказал Путин на вопрос депутата Национального собрания Франции Жана Клода Буше.

Отвечая на дальнейшие вопросы политиков, Путин подтвердил, что взаимные санкции нанесли значительный урон экономикам как России, так и Европы. По его словам, все международные организации, следящие за ситуацией, подтверждают, что ущерб от взаимных санкции России и ЕС очень большой:

Санкции никому не сыграли на руку, может быть, только нашим сельхозпроизводителям. Мы стали номер один в мире по экспорту пшеницы. То же касается мяса птицы, свинины. Сейчас наша задача — расширить присутствие на китайском рынке. Владимир Путин президент России​​​​​​​

По словам Путина, в некоторых отраслях между Россией и Европой сейчас сложились «ненормальные экономические отношения, испорченные по политическим причинам».

В 2014 г. из-за присоединения Крыма к России и ситуации на востоке Украины страны Евросоюза, США и другие государства ввели персональные и секторальные санкции против России.

В ответ Россия приняла «специальные экономические меры», запретив импортировать некоторые продукты из стран, в которых действуют санкции против Москвы. Под запрет попали, в частности, поставки мяса, рыбы, молочной продукции, фруктов и орехов и т. д.