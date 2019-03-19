Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Источник: AFP 2019

Абсолютным лидером среди кандидатов на пост президента Украины стал шоумен, лидер студии «Квартал-95» Владимир Зеленский — передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию «Передовые правовые инициативы».

На предстоящих выборах отдать свой голос за Зеленского готовы 34% украинцев, передает ФАН. При этом рейтинги лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главы государства Петра Порошенко снижаются. Действующего президента поддерживают 14,22% респондентов, бывшего председателя правительства Украины — 12,9%.

Впрочем, сам Порошенко — судя по последним заявлениям — надеется выиграть президентскую гонку. Так, накануне он пообещал сразу после выборов отобрать Крым у России, явно имея в виду, что намерен это сделать в качестве главы государства.

Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Петр Порошенко действующий президент Украины

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в ответ на это указал, что Порошенко попросту «дурит избирателя» для поднятия своего низкого рейтинга.

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Президент России Владимир Путин также указал, что в Москве вызывают неприятное удивление решения и заявления нынешних украинских властей. «То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: “З глузду з'їхав, чи шо?” С ума сошел?» — признался Путин.

В свою очередь, Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах она заключит новый договор с Международным валютным фондом. По ее словам, новая программа сотрудничества исключит возможность повышения цен на газ.

«С МВФ я работала не один раз… И я убеждена, что мы будем работать нормально, гармонично и на благо Украины…», — отметила экс-премьер Украины.

За день до этого в общественном проекте «Карусель-2019» заявили, что им удалось раскрыть мошенническую схему по скупке голосов Петра Порошенко.

В материалах указывалось, что Порошенко поделил государство между двумя организаторами — первым замглавы администрации президента Виталием Ковальчуком и народным депутатом Сергеем Березенко.

Они занимаются координацией скупки голосов и страхуют друг друга на случай, если против одной из сторон начнутся атаки. После публикации расследования сайт организации перестал функционировать, однако издание успело сохранить материал.

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили также обвинил действующую власть Украины в воровстве и заявил, что приедет, чтобы помочь народу страны отстоять награбленное.

«Вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы?, — написал он в фейсбуке, обращаясь к окружению Порошенко.

Он также призвал украинцев «не дать хозяину» нынешних украинских властей «вывезти награбленное и вернуть все, что украдено».

Стоит отметить, что накануне выборов разворачивается противостояние также между Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым. Министр в передаче «Свобода слова» на YouTube-канале ICTV заявил, что в скоро в стране появится новый президент.

Мы находимся в конце политического цикла. Так или иначе, когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство. И я здесь абсолютно спокоен. Арсен Аваков глава МВД Украины

Он также пообещал, что его ведомство будет тщательно следить за тем, чтобы выборы прошли без нарушений и фальсификаций «независимо от кандидата в президенты: провластного или от оппозиции».

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Впрочем, силовик не ограничивается лишь намеками в публичном пространстве. Он, например, обвинил штаб Порошенко в подкупе избирателей. Правоохранитель сообщил, что команда президента использует административный ресурс и средства бюджетной программы.

Неделей ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев рассказал о готовности российских властей к диалогу с новым руководством Украины. По словам главы кабмина, Москва будет уважать выбор граждан Украины.

«В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что украинские власти сами должны быть заинтересованы в диалоге с Россией.