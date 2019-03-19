РЖД отправляют в рейс второй поезд с обновленным плацкартным вагоном

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РЖД объявили о старте продаж билетов в обновленные плацкартные вагоны 14 марта. Стоимость проезда в них, отмечала компания, не отличается от цены билета в другие плацкартные вагоны.

Первый обновлённый плацкартный вагон отправился в понедельник в составе поезда из Ростова-на-Дону в Москву. Таким образом, поезд из Анапы в Москву станет вторым, в состав которого включён модернизированный плацкартный вагон. С 23 марта вагон будет курсировать по тем же маршрутам один раз в пять дней.

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Холдинг РЖД в ноябре 2018 года представил полномасштабный макет плацкартного вагона с обновленным интерьером.

Главная идея — возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов. Есть в коридоре фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. Туалетная комната имеет гигиенический душ, пеленальный столик, дозатор для мыла и бумажных полотенец, встроенный фен для рук.