Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО
8 причин, которые мешают вам исправить зрение
Климова, Кожевникова, Безруков: все звезды на премьере фильма
Названа главная угроза жилью россиян
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
Дочка Алсу исполнила песню Началовой и произвела фурор
Беременная Меган Маркл пришла на крестины правнучки Елизаветы II
Ученые призывают отказаться от яиц
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Слова врача Началовой о её смерти возмутили Собчак - подробности
Абдулова: дочке Началовой уже ничем нельзя помочь
Ченнинг Татум светится от счастья рядом с новой девушкой
Бойфренд Началовой впервые прокомментировал смерть певицы
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
03:19 (мск), источник: РИА Новости

РЖД отправляют в рейс второй поезд с обновленным плацкартным вагоном

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Холдинг РЖД во вторник отправляет в рейс второй поезд с первым обновленным плацкартным вагоном, следует из сообщения компании.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

РЖД объявили о старте продаж билетов в обновленные плацкартные вагоны 14 марта. Стоимость проезда в них, отмечала компания, не отличается от цены билета в другие плацкартные вагоны.

Первый обновлённый плацкартный вагон отправился в понедельник в составе поезда из Ростова-на-Дону в Москву. Таким образом, поезд из Анапы в Москву станет вторым, в состав которого включён модернизированный плацкартный вагон. С 23 марта вагон будет курсировать по тем же маршрутам один раз в пять дней.

Читайте также
Пользователи Сети застыдили модных блогеров за опасное фото

Холдинг РЖД в ноябре 2018 года представил полномасштабный макет плацкартного вагона с обновленным интерьером.

Главная идея — возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов. Есть в коридоре фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. Туалетная комната имеет гигиенический душ, пеленальный столик, дозатор для мыла и бумажных полотенец, встроенный фен для рук.

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) до конца 2019 года получит 50 обновленных плацкартных вагонов.

 Савченко рассказала, кто из кандидатов может предать Украину
Врач назвал смерть Юлии Началовой певицы роковой случайностью
Британия заявила, что никогда не признает присоединение Крыма
Опрос: Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
В США затопило военную базу с «самолетами судного дня»
Власти Венесуэлы: оппозиция захватила диппредставительство в США
Экс-президент Перу был задержан в Калифорнии за пьянство
СМИ: манифест Брейвика продавался в интернет-магазине
Спорт
Медаль для Загитовой, топ-6 для Медведевой: прогнозы на ЧМ Обстоятельства складываются таким образом, что с большой долей вероятности в Сайтаме у нас не будет ни одного золота
Hi-Tech
Можно ли узнать, кому принадлежал ваш номер мобильного телефона раньше? Что говорит закон?
Авто
Nissan рассказал, как изменился «Кашкай» (и назвал новые цены) Пресс-служба японской марки подробно рассказала, какие новшества стали доступны для модели-бестселлера
Кино
Подопечный Началовой выиграл шоу «Один в один» в день ее смерти Запись финала программы вышла в эфир 16 марта
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочка Алсу исполнила песню Началовой и произвела фурор Микелла опубликовала архивное видео, на котором ей пять лет
Леди
Сестры Михалковы в новом имидже стали копиями Аллы Пугачевой Анна и Надежда приняли участие в модной фотосессии.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь