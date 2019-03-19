РЖД отправляют в рейс второй поезд с обновленным плацкартным вагоном
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Холдинг РЖД во вторник отправляет в рейс второй поезд с первым обновленным плацкартным вагоном, следует из сообщения компании.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Холдинг РЖД во вторник отправляет в рейс второй поезд с первым обновленным плацкартным вагоном, следует из сообщения компании.
РЖД объявили о старте продаж билетов в обновленные плацкартные вагоны 14 марта. Стоимость проезда в них, отмечала компания, не отличается от цены билета в другие плацкартные вагоны.
Первый обновлённый плацкартный вагон отправился в понедельник в составе поезда из
Холдинг РЖД в ноябре 2018 года представил полномасштабный макет плацкартного вагона с обновленным интерьером.
В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и
«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) до конца 2019 года получит 50 обновленных плацкартных вагонов.