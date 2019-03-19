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10:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Квартиры с жильцами, недорого

Банки выставляют на продажу проблемную недвижимость.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения существенно скорректирует вторичный рынок жилья: уже через два года 10% объема предложения на нем могут сформировать изъятые банками квартиры, которые не покинули прежние жильцы. Такая недвижимость продается с дисконтом 20−30%, но распорядиться ею будет непросто.

В 2021 году выставленные на продажу банками проблемные квартиры с прописанными и проживающими в них жильцами могут сформировать 10% от общего объема предложения жилья на вторичном рынке Москвы, прогнозируют аналитики Century 21. По их расчетам, за два года показатель вырастет в пять раз: сейчас эти предложения формируют 2% реализуемого вторичного жилья. По данным «Инком-недвижимости», в январе совокупный объем этого рынка в старых границах Москвы составил 18,9 тыс. лотов. Коммерческий директор Century 21 Игорь Бабкин объясняет, что появление от банков предложения купить проблемные квартиры — новая тенденция. «Раньше они старались доводить процесс до логического завершения, квартир с зарегистрированными жильцами практически не существовало», — рассуждает он. Этот тренд заметил и директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома, указывающий, что изъятые банками квартиры на рынке стали появляться на фоне ипотечного бума.

Спрос на ипотечное кредитование действительно растет. По расчетам ЦИАНа, в 2018 году в Москве и Подмосковье с привлечением кредита было заключено 56%, или 80 тыс. сделок по покупке недвижимости, — это на 6 п. п. больше, чем в 2017 году. По данным Центробанка, на начало 2019 года объем ипотечной задолженности в России составлял 6,41 трлн руб. Общий объем просроченного долга оценивался в 2,6%, необслуживаемого больше полугода — 1,57%. Игорь Бабкин обращает внимание и на общий рост задолженности. К началу февраля суммарный долг домохозяйств перед банками достиг 16,5 трлн руб., увеличившись за год на 24,1%. «Доходы граждан в номинальном выражении при этом выросли лишь на 4,2%, а в реальном — снизились на 0,2%», — замечает господин Бабкин. Он прогнозирует, что ситуация будет ухудшаться: население не будет справляться с обслуживанием кредитов, банки, соответственно, будут изымать квартиры.

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Гендиректор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев объясняет, что взыскания имущества банк добивается через суд. После удовлетворения иска квартира передается для реализации в организацию, уполномоченную Росимуществом.

Но часто продать недвижимость с торгов не удается, и тогда она передается на баланс банка, который теперь может реализовать ее самостоятельно. В Century 21 замечают, что в этом случае иногда в целях экономии времени кредитор продает жилье, не добившись выселения собственников и снятия их с регистрационного учета: схема применяется для снижения издержек на судебное производство. «Бывают случаи, когда бывший собственник, несмотря на решение суда и смену владельца объекта, не желает освобождать помещение, тогда действия по выселению незаконно проживающих жильцов будет проводить уже новый владелец», — подтверждает руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков. Господин Зиновьев указывает, что процесс о выселении может затянуться на год: «Суд может неоднократно предоставлять отсрочку по уважительной причине: поиск жилья, болезнь или тяжелая жизненная ситуация».

Сергей Шлома говорит, что продавать квартиры с жильцами банкам приходится со скидками. Руководитель Тинькофф-банка Игорь Ларин указывает, что средний дисконт составляет 20−30%. Доходы банка напрямую зависят от размера первоначального платежа. «Бывает, что первоначальный взнос по ипотеке составлял 10−15%, а объект продается с дисконтом 30%, тогда банк остается в минусе», — объясняет он. Господин Шлома именно этим объясняет то, что основной объем изъятых по неуплате квартир в Москве составляет жилье бизнес-класса стоимостью 20−50 млн руб. «У покупателей такой недвижимости обычно есть дополнительное жилье, в то время как в случае с экономклассом речь обычно идет о единственной квартире», — отмечает он.

Александра Мерцалова, Виталий Солдатских

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