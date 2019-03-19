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08:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Камчатские депутаты выступили против законопроекта о крабовых аукционах

Камчатский парламент высказался против федерального законопроекта о крабовых аукционах. На заседании президиума заксобрания Камчатского края принято соответствующее обращение в Госдуму и Совет федерации, а также в Министерство сельского хозяйства РФ.

Источник: РИА "Новости"

По оценке депутатов Камчатского края, необходимость покупать квоты на аукционах в разы снизит возможности развития предприятий по добыче краба, сократятся налоговые поступления в региональный бюджет.

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«Предлагаемый порядок нарушает исторический принцип распределения и закрепления долей квот водных биоресурсов за предприятиями», — говорится в обращении камчатского парламента.

Ранее правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта о проведении электронных аукционов, распределяющих квоты на вылов крабов. Победитель будет обязан реализовать проекты по строительству объектов, перечень которых установит правительство.

До этого правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минсельхоза о выдаче 50% всех квот на вылов краба через аукционы.

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