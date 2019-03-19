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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Boeing сам оценивал безопасность своих лайнеров 737 MAX

В 2015 году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило корпорации Boeing самой проводить оценку безопасности самолетов, сообщает газета The Seattle Times. По ее информации, Boeing из-за конкуренции с Airbus «хотел скорее сертифицировать свой лайнер модели 737 MAX».

Источник: Reuters

В предварительном отчете о проверке самолета, переданном в FAA, были выявлены «несколько существенных недостатков», утверждает издание. В частности, выяснилось, что из-за установленной на Boeing 737 MAX системы управления полетом MCAS нос лайнеров периодически мог опускаться вниз. Этот недостаток, однако, был оценен на уровне ниже «катастрофического», уточняет The Seattle Times.

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Как пишет Bloomberg, сотрудники FAA еще семь лет назад заявляли, что Boeing «оказывает слишком большое влияние» на оценку безопасности своих самолетов. Из-за этого американский Департамент транспорта в 2012 году начал проверку, по итогам которой пришел к выводу, что FAA не приняло достаточно мер, чтобы привлечь Boeing к ответственности. Расследование также выявило, что разногласия по поводу проверок самолетов Boeing создали в FAA «негативную рабочую среду». В авиастроительной корпорации отказались прокомментировать информацию агентства.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. 10 марта 2019 года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке. Погибли 157 человек, среди них было трое россиян. После этого почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве.

Следите за развитием темы Чем обернулись для Boeing катастрофы лайнера 737 MAX 8
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