СМИ: Boeing сам оценивал безопасность своих лайнеров 737 MAX

Источник: Reuters

В предварительном отчете о проверке самолета, переданном в FAA, были выявлены «несколько существенных недостатков», утверждает издание. В частности, выяснилось, что из-за установленной на Boeing 737 MAX системы управления полетом MCAS нос лайнеров периодически мог опускаться вниз. Этот недостаток, однако, был оценен на уровне ниже «катастрофического», уточняет The Seattle Times.

Как пишет Bloomberg, сотрудники FAA еще семь лет назад заявляли, что Boeing «оказывает слишком большое влияние» на оценку безопасности своих самолетов. Из-за этого американский Департамент транспорта в 2012 году начал проверку, по итогам которой пришел к выводу, что FAA не приняло достаточно мер, чтобы привлечь Boeing к ответственности. Расследование также выявило, что разногласия по поводу проверок самолетов Boeing создали в FAA «негативную рабочую среду». В авиастроительной корпорации отказались прокомментировать информацию агентства.