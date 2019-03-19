Рублю прогнозируют недолгий рост

Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Рубль укрепился до полугодового максимума: в понедельник на Московской бирже евро в моменте стоил меньше 73 руб., доллар опускался до отметки в почти 64 руб. Российская валюта дорожает с пятницы, 15 марта.

Как долго продлится эта тенденция? Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай полагает, что рост рубля вызван, в первую очередь, наступившим налоговым периодом, а, значит, и укрепление национальной валюты временное: «На этой неделе выплачивается налог на добычу полезных ископаемых. Кроме того, есть позитивный эффект от предыдущих двух месяцев. Банки поднакопили запас валютной ликвидности, и поэтому сейчас наблюдается укрепление рубля».

Не исключено, что текущий уровень по курсу — это выше минимума этого года, и ниже уровня в 64, вероятно, мы уже не пойдем. В следующем месяце можем увидеть только выше курс. Поэтому сейчас-то надо уже не доллары в рубли переводить, а ровно, наоборот, — рубли в доллары. Денис Порывай аналитик

Новость Для рубля станет определяющей вторая половина марта

К концу года доллар может пробить отметку в 70 и даже 80 руб., так что сейчас самый удачный момент для того, чтобы перевести сбережения в иностранную валюту, считает управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов: «Очередной налоговый период в России — это старая песня о главном. Всегда, когда укрепляется рубль, вспоминают про него. Этот фактор может иметь значение. Я в него не верю, но он возможен. Второе — на американских рынках произошло ралли, которое спровоцировало поиск доходности, после чего инвесторы стали покупать развивающиеся валюты для того, чтобы вкладывать в высокодоходные бумаги. Третий вариант, в который чаще всего верят профессиональные участники рынка: есть некоторое понимание, что грядет ослабление геополитической напряженности между Россией и западными партнерами.

Лично я считаю, что рубль закончит 2019 год далеко ниже отметки в 70, а, может, и в 80. Я считаю, что все, что ниже 65, — это манна небесная. Александр Бутманов аналитик

«Те люди, которым есть что сберегать, просто обязаны переводить как минимум половину своих доходов в доллары и евро. А если нужно поддержать российскую экономику, то можно покупать отечественные евробонды: свои 3−4% в долларах вы получите», — говорит Бутманов.