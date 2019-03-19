Алекперов: возврат алкоголя на АЗС сможет сгладить скачки цен на бензин

Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам господина Алекперова, как правило, вокруг каждого заправочного комплекса на трассе продают некачественный алкоголь. «Лучше это систематизировать. Это в том числе повысит маржинальность розничного рынка, чтобы покрыть и устранить пики скачков цены, которые происходят», — уверен глава ЛУКОЙЛа (цитата по ТАСС).

Вагит Алекперов убежден, что цены на топливо в России в 2019 году могут вырасти только в пределах инфляции. Он также назвал продуктивными переговоры нефтяников с правительством по стабилизации цен на бензин.

«Диалог идет, он конструктивный. Нас слышат, поэтому я не думаю, что цена будет резко расти. Учет поквартальной инфляции будет заложен в стоимость литра бензина, но не более того. То есть стабильность цен на 2019 год будет обеспечена», — отметил он.