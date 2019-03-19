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12:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Алекперов: возврат алкоголя на АЗС сможет сгладить скачки цен на бензин

Если на АЗС снова разрешат продажу слабоалкогольных напитков, это поможет сгладить скачки цен на бензин, заявил журналистам глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Он считает, что таким образом также удастся систематизировать продажу слабоалкогольных напитков.

Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам господина Алекперова, как правило, вокруг каждого заправочного комплекса на трассе продают некачественный алкоголь. «Лучше это систематизировать. Это в том числе повысит маржинальность розничного рынка, чтобы покрыть и устранить пики скачков цены, которые происходят», — уверен глава ЛУКОЙЛа (цитата по ТАСС).

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Вагит Алекперов убежден, что цены на топливо в России в 2019 году могут вырасти только в пределах инфляции. Он также назвал продуктивными переговоры нефтяников с правительством по стабилизации цен на бензин.

«Диалог идет, он конструктивный. Нас слышат, поэтому я не думаю, что цена будет резко расти. Учет поквартальной инфляции будет заложен в стоимость литра бензина, но не более того. То есть стабильность цен на 2019 год будет обеспечена», — отметил он.

В 2018 году розничные цены на бензин выросли на 9,4%. Цены производителей поднялись на 11,2%. Правительство потребовало от нефтепроизводителей заморозить цены на топливо до марта 2019 года. Эксперты опасаются, что соглашение с нефтяниками в апреле спровоцирует еще больший рост цен. ФАС не видит предпосылок для резкого роста цен на бензин. С февраля розничные цены на бензин начали снижаться.

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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