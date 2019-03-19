Алекперов: возврат алкоголя на АЗС сможет сгладить скачки цен на бензин

По словам господина Алекперова, как правило, вокруг каждого заправочного комплекса на трассе продают некачественный алкоголь. «Лучше это систематизировать. Это в том числе повысит маржинальность розничного рынка, чтобы покрыть и устранить пики скачков цены, которые происходят», — уверен глава ЛУКОЙЛа (цитата по ТАСС).
Вагит Алекперов убежден, что цены на топливо в России в 2019 году могут вырасти только в пределах инфляции. Он также назвал продуктивными переговоры нефтяников с правительством по стабилизации цен на бензин.
«Диалог идет, он конструктивный. Нас слышат, поэтому я не думаю, что цена будет резко расти. Учет поквартальной инфляции будет заложен в стоимость литра бензина, но не более того. То есть стабильность цен на 2019 год будет обеспечена», — отметил он.
В 2018 году розничные цены на бензин выросли на 9,4%. Цены производителей поднялись на 11,2%. Правительство потребовало от нефтепроизводителей заморозить цены на топливо до марта 2019 года. Эксперты опасаются, что соглашение с нефтяниками в апреле спровоцирует еще больший рост цен. ФАС не видит предпосылок для резкого роста цен на бензин. С февраля розничные цены на бензин начали снижаться.