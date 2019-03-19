Почти треть сомнительных операций в 2018 году провели строительные компании
ЦБ впервые раскрыл, какие компании чаще всего пользуются теневыми финансовыми услугами.
ЦБ впервые раскрыл, какие компании чаще всего пользуются теневыми финансовыми услугами.
Самый высокий спрос на теневые финансовые услуги в 2018 г. был у компаний строительного сектора, сообщил Центробанк. На них пришлось 29% сомнительных операций. На втором месте оказались организации, работающие в сфере услуг (охрана, клиринг, реклама) — 22%. На предприятия
Такие данные ЦБ раскрывает впервые. В своем сообщении регулятор указал, что приводит сектора экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.
В 2018 г. общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж составил 73 млрд руб., сообщал ранее регулятор (в 2017 г. — 96 млрд руб.) Обналичивание через сомнительные сделки составило 176 млрд руб. (год назад — 326 млрд руб.).
Регулятор отмечал, что при ощутимом снижении размеров обналичивания в банковском секторе за прошедший год, существенно усилился переток операций в небанковский сектор. Теневой оборот наличных всё равно присутствует и остаётся, и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый сектор, говорил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в начале марта на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Большие, крупные магазины за «наличку» реализуют, а потом начинают её потихонечку продавать не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении.
Чиханчин также признавал, что основными потребителями теневого сектора остается «ряд отраслей», в первую очередь — строительный сектор. «У нас остается это одним из серьезных вопрос», — заключал он.