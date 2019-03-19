Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Как сильный ветер сдувает грузовики с шоссе (видео)
СМИ: Лера Кудрявцева беременна третьим ребенком
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу
Названа самая доступная страна для переезда из России
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Что заявил Пригожин сразу после смерти Началовой
Подопечный Началовой выиграл шоу «Один в один» в день ее смерти
Шпица с сыном, Курцын с женой на премьере мультфильма
Золота России ждать не стоит. Каким будет чемпионат мира?
Два русских гения переписали историю клуба НХЛ (видео)
7 звезд, которые против феминизма и бодипозитива
10 самых красивых головных уборов с Aliexpress
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
24В России проводили Масленицу
14:54 (мск), источник: Ведомости

Почти треть сомнительных операций в 2018 году провели строительные компании

ЦБ впервые раскрыл, какие компании чаще всего пользуются теневыми финансовыми услугами.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Самый высокий спрос на теневые финансовые услуги в 2018 г. был у компаний строительного сектора, сообщил Центробанк. На них пришлось 29% сомнительных операций. На втором месте оказались организации, работающие в сфере услуг (охрана, клиринг, реклама) — 22%. На предприятия оптово-розничной торговли товарами промышленного назначения пришлось 16%, столько же на предприятия оптово-розничной торговли товарами народного потребления. На долю промышленных предприятий в 2018 г. пришлось 12% операций по выводу средств в тень, на долю логистических компаний — 4%, на все остальные сферы — 1%.

Новость
Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 20% ВВП

Такие данные ЦБ раскрывает впервые. В своем сообщении регулятор указал, что приводит сектора экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.

В 2018 г. общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж составил 73 млрд руб., сообщал ранее регулятор (в 2017 г. — 96 млрд руб.) Обналичивание через сомнительные сделки составило 176 млрд руб. (год назад — 326 млрд руб.).

Регулятор отмечал, что при ощутимом снижении размеров обналичивания в банковском секторе за прошедший год, существенно усилился переток операций в небанковский сектор. Теневой оборот наличных всё равно присутствует и остаётся, и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый сектор, говорил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в начале марта на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Большие, крупные магазины за «наличку» реализуют, а потом начинают её потихонечку продавать не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении.
Юрий Чиханчин
директор Росфинмониторинга

Чиханчин также признавал, что основными потребителями теневого сектора остается «ряд отраслей», в первую очередь — строительный сектор. «У нас остается это одним из серьезных вопрос», — заключал он.

Читайте также

 Россияне смогут подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам
Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе
МИД: Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729
Познер рассказал, чем русские отличаются от европейцев
«Аэрофлот» вводит новый класс дешевых билетов
«Уральский Халк» перешел в UFC
Опубликовано видео взрыва метеорита у берегов Камчатки
В Латвии женщина напала на водителя из-за русского языка
В Госдуму внесли проект о возвращении сезонного перевода времени
Спорт
Золота России ждать не стоит. Каким будет чемпионат мира? Как выступят в Сайтаме Загитова и Медведева?
Hi-Tech
Гибкий iPhone показали в концептуальном видео Но ждать его придется до 2020 года.
Авто
В России появился новый полноприводный седан из Японии Марка Subaru опубликовала российские прайс-листы на новое поколение седана Legacy
Кино
Памяти Марлена Хуциева: 7 знаковых фильмов режиссера От «Весны на Заречной улице» до «Июльского дождя» — вспоминаем выдающиеся картины одного из главных творцов советского кинематографа, кинопоэта поздней оттепели, запечатлевшего портреты целого поколения
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
СМИ: Лера Кудрявцева беременна третьим ребенком Ведущую заподозрили в интересном положении 
Леди
Кристина Асмус показала провокационный снимок из ванной Поклонники остались недовольны чересчур откровенным фото актрисы.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь