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14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

«Турецкий поток» вышел на берег

Морскую часть газопровода соединили с приемным терминалом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Газпром» полностью завершил работу на линейной части газопровода «Турецкий поток» через Черное море. Труба была подсоединена к приемному терминалу на побережье Турции. Приемный терминал остается единственным незавершенным объектом первой нитки «Турецкого потока», запуск которой ожидается в четвертом квартале.

«Газпром» осуществил техническое соединение проложенного по дну Черного моря газопровода «Турецкий поток» с приемным терминалом на европейской части Турции в районе поселка Кыйыкей. «Техническая операция, которая называется “надводный захлест”, включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в единую нитку газопровода. После тщательной проверки сварного шва нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 м. Данная операция была проведена на обеих нитках в российских водах в январе—феврале 2019 года и завершена у турецкого побережья в текущем году», — говорится в сообщении оператора проекта компании Turkstream.

В сообщении указывается, что компрессорная станция «Русская» на черноморском побережье возле Анапы уже готова к эксплуатации.

Таким образом, приемный терминал на турецкой стороне остается единственным незаконченным объектом первой нитки «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд кубометров.

Ее запуск запланирован на четвертый квартал текущего года, нитка предназначена для потребления Турции.

Вторая нитка газопровода аналогичной мощности предназначена для транзита российского газа на Балканы через Болгарию. Сейчас идет строительство наземной части второй нитки на территории Турции, строительные работы также начинаются в Болгарии и должны в ближайшие недели начаться в Сербии.

Юрий Барсуков

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