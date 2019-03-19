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16:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта семья тайных табачных королей России

В Омске нашли семью табачных магнатов, которые более 10 лет не афишировали свой бизнес и при этом стали одними из крупнейших независимых игроков на российском рынке табачных изделий. Об этом пишет The Bell в своем расследовании деятельности семьи предпринимателей.

Источник: РИА "Новости"

Издание обратило внимание на супругов Владимира Шиковца и Елену Лужанскую и связанную с ними компанию Union Tobacco Factory Group (UTF) после того, как организация не в первый раз попала в поле зрения налоговых служб. После этого журналисты обнаружили, что UTF через цепь юридических лиц производит и продает сигареты таких марок как Sensation, T&W, LF, Joy, Deep, Dacota, Mac, Winchester, «Феникс», «Интер», «Опал», «Родопи», «Тройка», «Стюардесса», «Астра», «ТУ-134», «Вега», «Луч», «Прима» и «Полет».

Хотя в основном марки широко не известны в России, пачки некоторых из них визуально напоминают марки более раскрученных западных брендов сигарет.
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Источники издания на табачном рынке заявили, что UTF создала «авторскую» схему работы, обнаружив лазейку в законодательстве. Сначала появлялось юрлицо со специализацией на «производстве табачных изделий» (что необходимо для закупок акцизных марок). Затем акцизы передавались компании-производителю, которая и выпускала партии сигарет с наклеенными на них марками. Производитель и дистрибьютор занимались продажей товара. Когда же у налоговых органов появлялись претензии к покупателю акцизных марок, эта компания ликвидировалась.

Поясняется, что подобная схема производства табачных изделий очень выгодна. Сейчас уплата акциза и НДС с каждой пачки составляет около 62 рублей, себестоимость одной пачки — не менее восьми рублей. Если компания продает товар без уплаты налога по 50−100 рублей за пачку, то прибыль с каждой пачки будет не ниже 42 рублей.

При этом, по оценке экономистов, всего в 2018 году UTF поставила на рынок 323 миллиона штук сигарет.
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Закон не запрещает передавать акцизные марки, поэтому формально схема выглядит легальной, хотя бюджет и недополучает налоги, пояснил руководитель информагентства «Русский табак» Максим Королев.

После того, как в 2018 году фабрика «Донской табак» была продана Japan Tobacco, среди производителей сигарет в России фактически не осталось заметных игроков, не подконтрольных крупным международным холдингам — Philip Morris International, Japan Tobacco International и British American Tobacco.

По существующим оценкам, на долю «независимых» компаний приходится только пять процентов рынка России. UTF может претендовать на 2,5 процента рынка.

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