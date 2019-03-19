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15:27 (мск), источник: Интерфакс

Цена Brent поднялась выше $68 за баррель, достигнув максимума за четыре месяца

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Нефть эталонных марок перешла к росту в ходе торгов во вторник и торгуется близко к максимальным уровням с прошлого ноября на заверениях ОПЕК о стремлении восстановить баланс спроса и предложения на рынке за счет сокращения нефтедобычи.

ЦБ: $ 64.3167   -0.35 € 72.9995   -0.36 ММВБ: $ 64.4500   +0.09 € 73.1425   +0.16
Источник: AP 2019

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 МСК подорожали на $0,53 (0,78%) — до $68,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,56%) — до $59,42 за баррель.

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Как сообщалось, по итогам заседания в воскресенье-понедельник страны ОПЕК+ согласились увеличить объем сокращений нефтедобычи сверх условий достигнутого в прошлом году соглашения.

По мнению аналитиков Citigroup, такое обещание, «по сути, гарантирует снижение предложения на рынке к концу второго полугодия». В свою очередь, это повышает вероятность того, что стоимость Brent может превысить $75 за баррель.

А в случае активного снижения добычи в ОПЕК, падения производства топлива в Венесуэле и сокращения импорта нефти из Канады Brent может достичь отметки в $90 за баррель, отмечают эксперты Citi.

«Судя по всему, меры ОПЕК+ по сокращению избытка предложения на мировом рынке приносят успех», — говорит старший аналитик сырьевого рынка в SEB Markets Бьярн Скилдруп. По его словам, высока вероятность, что альянс нефтедобывающих стран продлит соглашение о снижении добычи на второе полугодие в случае необходимости.

Кроме того, участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны — в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей.

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