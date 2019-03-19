Цена Brent поднялась выше $68 за баррель, достигнув максимума за четыре месяца

Источник: AP 2019

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 МСК подорожали на $0,53 (0,78%) — до $68,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,56%) — до $59,42 за баррель.

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Как сообщалось, по итогам заседания в воскресенье-понедельник страны ОПЕК+ согласились увеличить объем сокращений нефтедобычи сверх условий достигнутого в прошлом году соглашения.

По мнению аналитиков Citigroup, такое обещание, «по сути, гарантирует снижение предложения на рынке к концу второго полугодия». В свою очередь, это повышает вероятность того, что стоимость Brent может превысить $75 за баррель.

А в случае активного снижения добычи в ОПЕК, падения производства топлива в Венесуэле и сокращения импорта нефти из Канады Brent может достичь отметки в $90 за баррель, отмечают эксперты Citi.

«Судя по всему, меры ОПЕК+ по сокращению избытка предложения на мировом рынке приносят успех», — говорит старший аналитик сырьевого рынка в SEB Markets Бьярн Скилдруп. По его словам, высока вероятность, что альянс нефтедобывающих стран продлит соглашение о снижении добычи на второе полугодие в случае необходимости.