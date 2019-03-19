Экономика США растет самыми быстрыми за 13 лет темпами

Источник: AFP 2019

В прошлом году темпы развития американской «экономики превзошли ожидания уже второй год подряд», отмечают специалисты. «ВВП вырос на 3,1% с четвертого квартала 2017 года по четвертый квартал 2018 года, что стало самым быстрым ростом за 13 лет. В 2018 году было создано более 2,6 млн рабочих мест, и количество вакантных должностей впервые превысило число безработных», — отметили в Белом доме.

По мнению экономистов, уровень безработицы оставался на 4% или был ниже на протяжении последнего года, что стало «самым продолжительным периодом» времени, когда держался такой показатель, «за последние пять десятилетий». «Уровень безработицы достиг 3,7% в сентябре 2018 года, почти 50-летний минимум», — подчеркивается в докладе. При этом рост ставки почасовой оплаты труда в среднем превысил 3% «впервые за почти десятилетие».