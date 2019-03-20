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04:28 (мск), источник: Коммерсантъ

У алкоголя появился новый куратор

Антон Силуанов заменил Александра Хлопонина.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вопросы регулирования алкогольного рынка будут обсуждаться вместе с его игроками. Для этого министр финансов Антон Силуанов создал специальную рабочую группу, куда вошли представители более десяти отраслевых ассоциаций. Больше всего этому обрадовались пивовары, в отношении которых в последнее время обсуждаются жесткие меры регулирования.

В распоряжении «Ъ» оказался приказ министра финансов Антона Силуанова о создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию госрегулирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Документ был подписан 19 марта. Подлинность документа подтвердили в пресс-службе Минэкономики. В состав рабочей группы вошли представители десяти министерств и ведомств, в том числе Минфина, Минпромторга, Минздрава, Росалкогольрегулирования (РАР) и других, а также ряда отраслевых ассоциаций.

Рабочая группа будет заниматься подготовкой предложений по госрегулированию алкогольной отрасли, а также оценкой эффективности госрегулирования.
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Существовавшую ранее межведомственную комиссию, занимавшуюся аналогичными вопросами, с 2014 года возглавлял бывший вице-премьер Александр Хлопонин. В мае 2018 года он ушел в отставку, в связи с чем комиссия была расформирована. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин считает, что именно из-за отсутствия рабочей группы в конце 2018 года была принята «сырая» версия технического регламента «О безопасности алкогольной продукции», которая, по его мнению, требует доработки. Он отмечает своевременность создания рабочей группы в связи с рядом предложений со стороны властей по ужесточению алкогольной отрасли. Например, в отношении пивоваров сейчас активно обсуждается вопрос введения обязательной маркировки.

Директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев считает, что у участников рынка появилась возможность выстроить открытый диалог с государством.
Источник: Коммерсантъ

Недавно Антон Силуанов призвал властей ужесточить контроль за пивом. Он поручил Минфину и РАР до 1 августа разработать проекты документов, согласно которым компании, занимающиеся розничной торговлей пивом, сидром, медовухой и пуаре должны будут передавать данные о продажах этих напитков в ЕГАИС. Об этом в понедельник сообщали «Ведомости».

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Сейчас там отражается лишь факт поступления продукции в торговую точку. Участники отрасли эту инициативу поддержали, надеясь, что тогда отпадет необходимость в маркировке.

Президент НО «Союз виноградарей и виноделов России» Леонид Попович напоминает, что виноделие контролируется рядом министерств и ведомств, поэтому создание рабочей группы, куда входят все их представители, по его словам, также крайне важно для отрасли. Господин Попович надеется, что в рамках совещаний рабочей группы удастся оперативно решить вопрос создания равных конкурентных условий для российских виноделов и импортеров. Последние сейчас получают от государства ряд преференций, в то время как российские компании находятся в рамках ВТО, поясняет господин Попович.

Опрошенные «Ъ» представители производителей крепкого алкоголя отнеслись к созданию рабочей группы более сдержанно, затруднившись отметить какие-либо особо положительные моменты.

Мария Котова

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