У алкоголя появился новый куратор
Антон Силуанов заменил Александра Хлопонина.
Антон Силуанов заменил Александра Хлопонина.
Вопросы регулирования алкогольного рынка будут обсуждаться вместе с его игроками. Для этого министр финансов Антон Силуанов создал специальную рабочую группу, куда вошли представители более десяти отраслевых ассоциаций. Больше всего этому обрадовались пивовары, в отношении которых в последнее время обсуждаются жесткие меры регулирования.
В распоряжении «Ъ» оказался приказ министра финансов Антона Силуанова о создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию госрегулирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Документ был подписан 19 марта. Подлинность документа подтвердили в
Существовавшую ранее межведомственную комиссию, занимавшуюся аналогичными вопросами, с 2014 года возглавлял бывший
Недавно Антон Силуанов призвал властей ужесточить контроль за пивом. Он поручил Минфину и РАР до 1 августа разработать проекты документов, согласно которым компании, занимающиеся розничной торговлей пивом, сидром, медовухой и пуаре должны будут передавать данные о продажах этих напитков в ЕГАИС. Об этом в понедельник сообщали «Ведомости».
Сейчас там отражается лишь факт поступления продукции в торговую точку. Участники отрасли эту инициативу поддержали, надеясь, что тогда отпадет необходимость в маркировке.
Президент НО «Союз виноградарей и виноделов России» Леонид Попович напоминает, что виноделие контролируется рядом министерств и ведомств, поэтому создание рабочей группы, куда входят все их представители, по его словам, также крайне важно для отрасли. Господин Попович надеется, что в рамках совещаний рабочей группы удастся оперативно решить вопрос создания равных конкурентных условий для российских виноделов и импортеров. Последние сейчас получают от государства ряд преференций, в то время как российские компании находятся в рамках ВТО, поясняет господин Попович.
Опрошенные «Ъ» представители производителей крепкого алкоголя отнеслись к созданию рабочей группы более сдержанно, затруднившись отметить
Мария Котова