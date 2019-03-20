Власти Франции подсчитали ущерб от манифестаций «желтых жилетов»

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«Желтые жилеты» и примкнувшие к ним группы хулиганов нанесли Франции в ходе многомесячных манифестаций ущерб в €200 млн. Об этом сообщил во вторник министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, выступая в комиссии по экономике Сената. Трансляцию выступления вел сайт верхней палаты французского парламента.

Ранее Французская федерация страхования сообщила, что оценивает убытки от акций «желтых жилетов» в €170 млн. Однако при этом не были учтены те разрушения, которые произошли в ходе 18-го по счету дня протестов 16 марта. «Теперь следует считать, что сумма ущерба повысилась до €200 млн», — сказал Ле Мэр.

В то же время он предупредил, что это «приблизительные цифры», так как они зависят от многих факторов в сфере потребления, имеющих продолжительность во времени.

Министр при этом, тем не менее, подтвердил прежние свои подсчеты относительно того, что в четвертом квартале прошлого года ВВП страны снизился в результате манифестаций протеста на 0,1 процентных пункта.

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Также Ле Мэр считает, что на период 2018—2019 годов этот показатель дойдет до отметки в 0,2 п.п. «Первым по воздействию на экономику станет краткосрочный фактор, касающийся показателей оборотного капитала предприятий и компаний, а также потери их дохода», — сообщил министр.

В частности, данный фактор, по его словам, «связан с блокированием манифестантами ряда складов и возникшими в результате трудностями со снабжением товарами у супермаркетов. А также со снижением туристического потока, в особенности в Париже, в его гостиничном секторе», — сказал глава Минэкономики. По его словам, в целом по стране бронирование гостиничных номеров снизилось в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1 п.п, а в Париже — на 5,5 п.п.

Та картина насилия, которая у всех перед глазами, наносит ущерб Франции и ее репутации, ее привлекательности в мире. Брюно Ле Мэр министр экономики и финансов Франции