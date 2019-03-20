Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной

«Нет оснований для необоснованного снижения курса тенге. Национальный банк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций», — говорится в сообщении ЦБ Казахстана (цитата по «РИА Новости»).

Ранее СМИ сообщили, что после объявления об отставке Нурсултана Назарбаева в обменниках Казахстана начали массово скупать валюту. По данным «Интерфакса», в 21:30 по местному времени (18:30 мск) продажа долларов в некоторых пунктах осуществлялась по курсу 378,5 тенге/$, в 22:00 — уже по курсу 385 тенге/$. Официальный курс доллара на 20 марта —376,4 тенге/$.