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03:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной

Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.

«Нет оснований для необоснованного снижения курса тенге. Национальный банк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций», — говорится в сообщении ЦБ Казахстана (цитата по «РИА Новости»).

Ранее СМИ сообщили, что после объявления об отставке Нурсултана Назарбаева в обменниках Казахстана начали массово скупать валюту. По данным «Интерфакса», в 21:30 по местному времени (18:30 мск) продажа долларов в некоторых пунктах осуществлялась по курсу 378,5 тенге/$, в 22:00 — уже по курсу 385 тенге/$. Официальный курс доллара на 20 марта —376,4 тенге/$.

Обязанности президента Казахстана до новых выборов 2020 году будет исполнять спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев останется главой Совета безопасности, председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.

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