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13:20 (мск), источник: Интерфакс

Действие «ипотечных каникул» распространят на уже выданные кредиты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Путин пояснил, что люди неверно поняли объявленное в феврале нововведение, однако «слово не воробей».

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство, в соответствии с которыми «ипотечные каникулы» для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, будут распространены не только на новые, но и на ранее выданные ипотечные кредиты.

На заседании правительства в среду президент пояснил, что принял такое решение из-за того, что механизм предоставления «ипотечных каникул» был недостаточно четко прописан и люди неверно истолковали нововведения в законодательстве.

По общему правилу закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Но, к сожалению для нас, мы такой оговорки с вами не сделали. И это отчасти и моя вина, я не сделал такой оговорки. И люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все, в том числе и выданные ранее, ипотечные кредиты.
Владимир Путин
президент РФ
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В связи с этим президент подчеркнул: «Как в народе говорят, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Поэтому я вас прошу исполнить это именно в таком виде. Будем исходить из того, что это делается в порядке исключения».

Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию выступил с инициативой о введении кредитных каникул для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, у которых в какой-то момент возникают сложности с выплатой по ипотеке.

«Я разговаривал с председателем Центробанка, ЦБ тоже поддерживает это решение, поэтому при принятии закона прошу депутатов Госдумы исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее», — заявил глава государства.

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