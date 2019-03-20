Действие «ипотечных каникул» распространят на уже выданные кредиты
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Путин пояснил, что люди неверно поняли объявленное в феврале нововведение, однако «слово не воробей».
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Путин пояснил, что люди неверно поняли объявленное в феврале нововведение, однако «слово не воробей».
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство, в соответствии с которыми «ипотечные каникулы» для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, будут распространены не только на новые, но и на ранее выданные ипотечные кредиты.
На заседании правительства в среду президент пояснил, что принял такое решение
По общему правилу закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Но, к сожалению для нас, мы такой оговорки с вами не сделали. И это отчасти и моя вина, я не сделал такой оговорки. И люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все, в том числе и выданные ранее, ипотечные кредиты.
В связи с этим президент подчеркнул: «Как в народе говорят, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Поэтому я вас прошу исполнить это именно в таком виде. Будем исходить из того, что это делается в порядке исключения».
Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию выступил с инициативой о введении кредитных каникул для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, у которых в
«Я разговаривал с председателем Центробанка, ЦБ тоже поддерживает это решение, поэтому при принятии закона прошу депутатов Госдумы исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее», — заявил глава государства.