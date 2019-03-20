На пассажира «Аэрофлота» завели дело из-за невозвратного билета

Источник: РИА "Новости"

Гражданин Е. приобрел два билета на рейс «Аэрофлота» по маршруту Москва-Пхукет. Билеты были оформлены по невозвратному низкостоимостному тарифу. Спустя четыре дня пассажир отказался от перелета и решил вернуть деньги за билеты. Чтобы оформить вынужденный возврат, Е. предоставил в кассу «Аэрофлота» листок нетрудоспособности. На этом основании ему вернули уплаченную за билеты сумму. Позднее выяснилось, что медицинский документ Е. является поддельным. Служба экономической безопасности авиакомпании выявила данный факт и обратилась в правоохранительные органы для защиты своих законных интересов.

Читайте также «Аэрофлот» вводит новый класс дешевых билетов

Продажа авиабилетов по более доступным невозвратным тарифам введена в России с апреля 2014 года и «Аэрофлот» поддерживал внесение соответствующих изменений в Воздушный кодекс, напомнили в авиакомпании. Законом предусмотрен ряд оснований, при которых плата за билет возмещается даже по невозвратному тарифу. К таким случаям относится вынужденный отказ от перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи, либо близкого родственника, с которым они вместе путешествуют.

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров отметил: «Наша компания активно выступала за введение невозвратных тарифов именно в интересах пассажиров — мы хотели сделать авиаперелеты доступнее. И мы не позволим мошенникам дискредитировать те положения Воздушного кодекса, которые дают нашим пассажирам возможность пользоваться более выгодными условиями перевозки. Подчеркиваю, что в каждом подобном случае “Аэрофлот” будет принимать все необходимые меры по защите своих интересов — вплоть до обращения в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел».