Юникредит банк возглавил рейтинг надежных банков по версии Forbes
В список самых надежных участников рейтинга банков Forbes вошли «дочки» иностранных кредитных организаций и крупнейшие российские банки.
В список самых надежных участников рейтинга банков Forbes вошли «дочки» иностранных кредитных организаций и крупнейшие российские банки.
Юникредит банк возглавил рейтинг 100 надежных банков России — 2019 по версии Forbes. В тройку лидеров также вошли Райффайзенбанк и Росбанк — прошлогодний лидер рейтинга. Все они — «дочки» иностранных банков.
Для составления списка редакция изучила рейтинги и финансовые показатели ведущих кредитных организаций страны. Всего в категории самых надежных оказались 30 банков против тринадцати годом ранее.