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15:58 (мск), источник: Forbes

Юникредит банк возглавил рейтинг надежных банков по версии Forbes

В список самых надежных участников рейтинга банков Forbes вошли «дочки» иностранных кредитных организаций и крупнейшие российские банки.

Источник: РИА "Новости"

Юникредит банк возглавил рейтинг 100 надежных банков России — 2019 по версии Forbes. В тройку лидеров также вошли Райффайзенбанк и Росбанк — прошлогодний лидер рейтинга. Все они — «дочки» иностранных банков.

Для составления списка редакция изучила рейтинги и финансовые показатели ведущих кредитных организаций страны. Всего в категории самых надежных оказались 30 банков против тринадцати годом ранее.

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