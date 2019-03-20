Сокрытие доходов россиян от россиян отказались признавать засекречиванием

Депутат от КПРФ Николай Арефьев во время заседания отметил, что в связи с засекречиванием информации о доходах, которая раньше публиковалась Росстатом каждый месяц, будет тяжело решать вопросы о повышении уровня жизни, доходов россиян и их трудоустройстве.

«Никаких секретов, никаких засекречиваний здесь нет. Здесь идет речь об уточнении данных в связи с тем, что ежемесячные данные, скорее всего, не отражают реальной картины. Эти данные остаются, никто их не засекречивает», — заявил Топилин.

Министр отметил, что речь идет о возможном переходе на поквартальное использование статистики по доходам граждан.

Ранее Росстат, подчиняющийся Министерству экономического развития, объявил о приостановке публикации ежемесячных данных по динамике доходов россиян в пользу ежеквартальных публикаций. Глава ведомства Павел Малков пояснил, что при расчете ежемесячных данных у Росстата нет части сведений, в результате чего цифры вызывают серьезные вопросы.