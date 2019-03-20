«Если бы я пошел к президенту, меня бы вынесли вперед ногами»: Андрей Белоусов о деле Baring Vostok

Источник: РИА "Новости"

«Это полная чушь. Абсолютно. Я верующий человек и могу в Великий пост сказать, что это вранье», — сказал помощник президента Андрей Белоусов на вопрос Forbes о том, действовал ли он когда-либо, в том числе в деле Baring Vostok, в интересах банкира Артема Аветисяна.

Сооснователь и глава группы фондов Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкл Калви был задержан в Москве 15 февраля. Его заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» (в нем Baring принадлежит доля в 51,6%). По версии следствия, сотрудники фонда обменяли кредит банка на эту сумму, выданный «Первому коллекторскому бюро», на пакет акций люксембургской International Financial Technology Group, справедливая стоимостью которого якобы составляет 600 000 рублей. Заявление в ФСБ подал Шерзод Юсупов — миноритарий «Восточного», близкий к Артему Аветисяну, которому в «Восточном» принадлежит 32%.

Именно корпоративный конфликт с Аветисяном внутри «Восточного», по версии Калви, и стал причиной его задержания.

На вопрос о том, вмешивался ли Белоусов в это дело, помощник президента заверил, что об аресте Майкла Калви он узнал из газет и никакого вмешательства с его стороны не было. «Могу вам откровенно сказать, что имею к этому делу только такое отношение, что давно знаю Артема Аветисяна. Это мой товарищ, мы вместе ходим в горы, он директор Агентства стратегических инициатив. Но за долгие годы службы я научился разделять личные отношения и служебные», — подчеркнул Белоусов. Более того, по его словам, арест Майкла Калви стал неожиданностью и для самого Аветисяна.

Обсуждавшиеся в СМИ и в Telegram-каналах cлухи о том, что Белоусов якобы лично докладывал Владимиру Путину о ситуации вокруг банка «Восточный», помощник президента назвал неправдой.

Если бы я с такого рода бумагами пошел к президенту, меня бы оттуда вынесли вперед ногами. Президент никогда не станет вмешиваться в коммерческие споры таким образом. Андрей Белоусов помощник президента России

По словам Белоусова, в этом деле есть несколько вопросов, ответы на которые могли бы значительно прояснить ситуацию. Во-первых, вызывает вопросы то, что арбитражный спор между участниками дела, который проходил в Лондоне уже несколько лет, именно сейчас перерос в уголовное преследование. «Почему именно сейчас возникла история с уголовным делом? Подозреваю, что что-то произошло, что к этому привело», — говорит Белоусов.

Во-вторых, по мнению помощника президента, остается непонятным, в чьих интересах работает инвестфонд Baring Vostok и в частности кто был конечным бенефициаром сделки, вокруг которой разгорелся спор между банком «Восточный» и Калви.

Кто эти клиенты? Кто покупатели? В чьих интересах в конечном счете совершалась сделка? Я не знаю ответа на этот вопрос, но, мне кажется, что если на него ответить, то может быть — я предполагаю — что-то прояснится. Андрей Белоусов помощник президента России

По его словам, если понять, кто был конечным бенефициаром, возможно, станет понятно, почему в эту историю включилась ФСБ.

И третий вопрос. Если это коммерческий спор, то как Артему Давидовичу (Аветисяну) удалось включить такой мощный механизм, как ФСБ? Андрей Белоусов помощник президента России

По его словам, слухи о том, что в этом деле был замешан сын экс-главы ФСБ Николая Патрушева Дмитрий (об этом писало издание The Bell) — «это полная ахинея, конечно». Ни у Аветисяна, ни у Шерзода Юсупова нет возможности запустить такую машину, как ФСБ. «Это полная чушь. Значит, там есть какие-то обстоятельства, которые находятся вне поля обсуждения. И я правда не знаю ответов на эти вопросы», — уверил он.

В суде Майкл Калви заявил, что его задержание связано с корпоративным конфликтом и обвинил Артема Аветисяна в выводе средств из банка «Юниаструм» (именно это Baring Vostok пытается доказать в Лондонском арбитраже). По словам Калви, перед слиянием «Юниаструма» и банка «Восточный» Аветисян вывел из первого значительные суммы под видом фиктивных сделок, например, под видом покупки грибной фермы и консервного завода. Сам Аветисян дело Baring Vostok не комментирует, от участия в заседании РСПП по делу Калви бизнесмен отказался.

Андрей Белоусов не верит в то, что Артем Аветисян мог выводить какие-то деньги из «Юниаструма». По его словам, в 2016 году «Юниаструм» изучался Центральным Банком буквально под микроскопом. «Аветисян мне рассказывал, как к нему ходили сотрудники из ЦБ, проверки шли одна за другой. И в какой-то момент я даже попросил Эльвиру Набиуллину лично проконтролировать эту историю. Я боялся злоупотреблений, история эта уже очень долго тянулась. Но я в ни в какой мере не могу вмешиваться в работу Центрального Банка», — рассказал он.

О том, что у Артема Аветисяна тесные отношения с помощником президента Андреем Белоусовым, ранее писали газета «Ведомости» и Forbes. В комментарии «Ведомостям» помощник президента заявлял, что никакого отношения к работе Аветисяна в банке он не имеет.