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16:25 (мск), источник: Интерфакс

Путин предложил британскому бизнесу финансировать российские нацпроекты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Британский бизнес мог бы принять участие в реализации российских национальных проектов, считает президент РФ Владимир Путин.

Источник: AP 2019

«В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы», — сказал он на встрече с представителями британских деловых кругов.

«Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой», — продолжил Путин.

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По его словам, «реализация этих проектов будет иметь комплексный, как мы рассчитываем, синергетический эффект для динамичного роста всей страны и откроет значительные возможности для бизнеса, в том числе и для британских деловых кругов».

Кроме того, президент пригласил британских бизнесменов принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в текущем году.

В среду российский лидер проводит в Кремле встречу с представителями британских деловых кругов в Москве. Как передает корреспондент «Интерфакса», во встрече, в частности, принимают участие CEO Glencore Айван Глазенберг, глава BP Роберт Дадли, председатель совета директоров Vitol Иэн Тэйлор.

С российской стороны участвуют помощники президента Андрей Белоусов и Юрий Ушаков, глава «Роснефти» Игорь Сечин, министры Максим Орешкин и Денис Мантуров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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