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21:53 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с августа

Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с 8 августа прошлого года после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую процентную ставку. По данным Московской биржи, в 21.18 мск доллар стоил 63,92 руб., подешевев на 0,73%.

ЦБ: $ 64.2803   -0.04 € 72.9389   -0.06 ММВБ: $ 63.7650   -0.62 € 72.8650   -0.23
Источник: РИА "Новости"

ФРС по итогам заседания 19—20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25−2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. На предыдущем заседании в январе ФРС также решила не менять ставку. В 2018 г. регулятор повышал ставку четыре раза, последний раз в декабре, в 2017 г. — три раза.

ФРС также ухудшила прогноз роста экономики США в 2019 и 2020 гг., следует из материалов на сайте регулятора. Прогноз по росту ВВП США на текущий год понижен с 2,3 до 2,1%, на следующий год — с 2 до 1,9%.

Прогноз инфляции тоже понижен — с 1,9 до 1,8% в 2019 г. и с 2,1 до 2% в 2020 г. Прогноз безработицы на текущий год повышен с 3,5 до 3,7%, на следующий год — с 3,6 до 3,8%.

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15:27 (мск)© Ньюстюб
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