Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с августа

Источник: РИА "Новости"

ФРС по итогам заседания 19—20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25−2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. На предыдущем заседании в январе ФРС также решила не менять ставку. В 2018 г. регулятор повышал ставку четыре раза, последний раз в декабре, в 2017 г. — три раза.

ФРС также ухудшила прогноз роста экономики США в 2019 и 2020 гг., следует из материалов на сайте регулятора. Прогноз по росту ВВП США на текущий год понижен с 2,3 до 2,1%, на следующий год — с 2 до 1,9%.