Операторы задумались о вещном
Суверенный рунет может оказаться слишком медленным для IoT.
Суверенный рунет может оказаться слишком медленным для IoT.
Законопроект о «суверенном рунете» может замедлить развитие в России интернета вещей, чувствительного к потенциальным задержкам передачи данных. По мнению участников рынка, в число систем, которым грозят проблемы, входят решения для «умного города», транспортной и промышленной отрасли. Авторы законопроекта готовы рассмотреть уточнения к нему.
Реализация требований законопроекта о «суверенном рунете», одобренного Госдумой в первом чтении 12 февраля, в текущем виде угрожает развитию в России интернета вещей (Internet of Things, IoT), следует из письма (есть у «Ъ») Ассоциации участников рынка интернета вещей (АИВ; объединяет операторов связи «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком», МТТ и др.), направленного 19 марта
Реализация проекта грозит увеличением задержек передачи пакетов данных для устройств интернета вещей на опорных сетях, считают в АИВ. Речь идет об устройствах, используемых в системах «умных городов», транспортной инфраструктуре и промышленном интернете. Дело в том, что законопроект предусматривает ограничение доступа к запрещенным ресурсам за счет контроля содержимого трафика при помощи специального оборудования на сетях операторов, пояснил представитель МТС Алексей Меркутов. «Это может повлечь технические сбои и деградацию качества услуг, в том числе для устройств IoT, что может негативно отразиться и на проектах “умных городов”», — подтверждает он.
В «ЭР-Телекоме», уже развивающем в России сеть IoT, сообщили, что согласны с позицией ассоциации о необходимости существенной доработки проекта. Развитие интернета вещей в том числе идет в сторону приложений, критичных к задержкам, таким как беспилотные аппараты, тактильный интернет (передача тактильных ощущений с минимальной задержкой), отмечает гендиректор Национального исследовательского института технологий и связи Александр Минов.
Внесение дополнительных элементов в системы действительно может снизить техническую эффективность, считает он: «Развитие технологий опережает скорость реакции регуляторов во всем мире, и создание дополнительных барьеров может негативно сказаться на обеспечении востребованными сервисами интернета вещей».
В правительстве озабочены вопросом неухудшения скорости передачи данных в связи с реализацией законопроекта, соответствующие положения будут учтены при доработке, сообщил «Ъ» представитель
АИВ в письме указывает еще на один недостаток проекта — возможные проблемы с инфраструктурой системы доменных имен (DNS), которая активно используется в том числе в приложениях интернета вещей. В частности, сейчас растет доля применения протоколов, не использующих традиционные
Как сообщал «Ъ» 25 февраля, наличие в проекте нормы о создании в России национальной системы доменных имен на базе Роскомнадзора уже под вопросом. Инициативу могут исключить из документа при подготовке ко второму чтению после того, как в профильном комитете Госдумы согласились с замечаниями о том, что в России уже есть запасной реестр доменных имен, созданный решением Координационного центра национального домена, в состав учредителей которого входит Минкомсвязь.
Основная идея поправок к законам «О связи» и «Об информации» — создание в России инфраструктуры, обеспечивающей работоспособность отечественных
Юлия Тишина