Источник: владелец «Морского старта» отменил заказ на ракеты «Зенит»

Источник: РИА Новости

«Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение “Южмаш” о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта», — сказал собеседник агентства.

Информацию о планируемом разрыве соглашения подтвердил источник в компании S7 Space. Он сообщил, что в апреле производство будет «заморожено» на текущем уровне изготовления ракет.

В «Южмаше» не стали комментировать вопрос о производстве ракет «Зенит». В пресс-службе S7 РИА Новости сообщили, что «контракт действует», но не предоставили комментарий относительно его перспектив. В Роскосмосе, предприятия которого до событий на Украине 2014 года производили около 80% компонентов для ракет «Зенит» (в частности, двигатель РД-171М и систему управления) уточнили, что не располагают информацией о возможном разрыве контракта.

Контракт на 12 ракет «Зенит» между компанией S7 Sea Launch Limited (американское представительство S7 Space) и «Южмашем» был заключен 28 апреля 2017 года. Ракеты-носители планировалось использовать в программах «Морской старт» и «Наземный старт» (пуски с Байконура). Первые две ракеты, как сообщалось, должны были быть изготовлены в 2018—2019 годах.

Как рассказал РИА Новости еще один источник в российской ракетно-космической отрасли, S7 Space заплатила «Южмашу» часть суммы за производство ракет — около 30 миллионов долларов США.

В июне 2018 года бывший гендиректор S7 Space Сергей Сопов рассказал в интервью газете «Ведомости», что компания с конца 2017 года не может получить разрешения российского правительства на поставку отечественных комплектующих для дооборудования ракет «Зенит». О получении такого разрешения с тех пор не сообщалось.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, возможный разрыв контракта может быть связан именно с отсутствием перспектив получения разрешения на сотрудничество России с Украиной в космической сфере. Планировалось, что двигатель и система управления российского изготовления, а также корпус ракеты украинского изготовления будут собираться в США перед погрузкой на пусковую платформу «Морского старта».

«Это было понятно с самого начала, что сама процедура сборки в США российских и украинских компонентов требует разрешения американского правительства, которое они (S7 Space — ред.) вроде бы получили. Нужен сборочный цех для сборки ракеты. Это требует времени и денег без всяких перспектив получения ракеты из-за отношений России и Украины. Ситуация зависла, она с самого начала была странной. Запусков, ясно, не будет ни в этом году, ни в следующем», — сказал РИА Новости Моисеев.

Первый старт в рамках возобновления пусковой программы с «Морского старта», как сообщалось на сайте S7 Space, намечался на декабрь 2019 года. В 2020 году планировалось три старта — в апреле, июле, и декабре. В 2021 году S7 назначила уже четыре пуска — в марте, июне, сентябре и декабре. В 2022 году с океанской платформы было намечено также четыре старта — в марте, июне, сентябре и декабре.

В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта «Морской старт». Предметом сделки являлись корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Плавучий космодром «Морской старт» был законсервирован. Последний пуск с него был произведен в 2014 году, так как из-за ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства НПО «Энергомаш». Они использовались в единственной ракете, адаптированной под пуски с плавучего космодрома, — носителе семейства «Зенит», изготавливаемой на украинском предприятии «Южмаш».