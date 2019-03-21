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10:08 (мск), источник: ТАСС

Россия и Китай завершили работы по соединению моста через Амур

Движение транспорта по мосту может начаться в июле.

Источник: РИА "Новости"

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Российская бригада завершила работу по соединению пролета первого российско-китайского моста через реку Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) в городской уезд Тунцзян на северо-востоке КНР. Об этом сообщила в четверг администрация провинции Хэйлунцзян.

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«Утром 20 марта была вмонтирована последняя стальная балка: со своей стороны Россия полностью завершила работы. Это означает, что первый железнодорожный мост между двумя странами в целом успешно соединен, — говорится в заявлении, опубликованном на ее сайте. — Передвижение транспорта по нему будет возможно ориентировочно в июле».

В нем отмечается, что в последние годы китайско- российский товарооборот постоянно возрастает, в связи с чем транспортные перевозки железной дорогой со сравнительно невысокими издержками становятся особенно актуальными.

В феврале губернатор ЕАО Александр Левинталь на Российском инвестиционном форуме в Сочи проинформировал, что данное инженерное сооружение начнет функционировать в сентябре 2019 года.

Мост, связывающий Нижнеленинское и Тунцзян — первый в своем роде железнодорожный объект между РФ и Китаем. Его длина — 2 тыс. 209 м, 309 м из них приходится на российскую сторону. Соглашение о его строительстве было подписано в 2013 году, стоимость первоначально должна была составить 9 млрд рублей.

Позднее работы потребовали дополнительных ассигнований, которые были увеличены на 15−20%. На 25% объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% — Российский фонд прямых инвестиций через российско- китайский фонд (CIC). Через мост в Китай планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.

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