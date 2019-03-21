Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны
Минприроды впервые оценило стоимость всех животных, растительных и водных ресурсов России, сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.
Минприроды впервые оценило стоимость всех животных, растительных и водных ресурсов России, сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.
На конец 2017 года стоимость древесных лесных ресурсов составляла 5,52 трлн руб., поверхностных и подземных вод — 486 млрд руб., охотничьих ресурсов — 640,6 млн руб.
Из древесины дороже всего стоят запасы:
Среди животных выше всего оценены:
Ранее Минприроды впервые оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых. Запасы нефти в России составляют почти 40 трлн руб., природного газа — 11 трлн руб.