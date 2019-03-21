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10:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны

Минприроды впервые оценило стоимость всех животных, растительных и водных ресурсов России, сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.

Источник: РИА "Новости"

На конец 2017 года стоимость древесных лесных ресурсов составляла 5,52 трлн руб., поверхностных и подземных вод — 486 млрд руб., охотничьих ресурсов — 640,6 млн руб.

Из древесины дороже всего стоят запасы:

  • лиственницы (1,3 трлн руб.),
  • сосны (1,19 трлн руб.),
  • березы (1 трлн руб.),
  • ели (786 млрд руб.),
  • кедра (510 млрд руб.).

Среди животных выше всего оценены:

  • гибрид зубра с бизоном (зубробизон) и домашним скотом (379,6 млн руб.),
  • лоси (85,6 млн руб.),
  • косули (41,3 млн руб.),
  • дикие северные олени (32 млн руб.),
  • кабарги (24 млн руб.),
  • соболи (22,6 млн руб.),
  • благородные олени (19,2 млн руб.),
  • бурые медведи (14,8 млн руб.),
  • снежные бараны (8,4 млн руб.),
  • барсуки (4 млн руб.),
  • сайгаки (386 тыс. руб.),
  • муфлоны (64 тыс. руб.).

Ранее Минприроды впервые оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых. Запасы нефти в России составляют почти 40 трлн руб., природного газа — 11 трлн руб.

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