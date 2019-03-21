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11:59 (мск), источник: Inc.Russia

Центробанк обнаружил 168 финансовых пирамид. Их количество растет

В 2018 году регулятор выявил 168 финансовых пирамид, а в 2017 году — 137. Центральный банк открывает в стране центры по борьбе с подобными структурами.

ЦБ: $ 64.2803   -0.04 € 72.9389   -0.06 ММВБ: $ 63.7575   -0.11 € 72.6925   -0.17
Источник: AP 2019

«В настоящий момент мы проводим оценку вообще в принципе всего объема ущерба от финансовых пирамид, которые в 2018 году действовали на территории России», — заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Он связывает увеличение числа финансовых пирамид с открытием двух отдельных центров Центробанка по борьбе с подобными структурами в Краснодаре и Хабаровске.

Новость
К пирамиде пристроили схему

В январе Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий Центральному банку в досудебном порядке блокировать подозрительные сайты, связанные с финансовым мошенничеством. Одним из таких стал сайт финансовой пирамиды «Кэшбери». Ущерб от ее деятельности Банк России оценил примерно в 3 млрд руб., сообщал Inc.

В феврале Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид в интернете. Робот фиксирует подозрительные компании, после чего регулятор анализирует, законна ли их деятельность. Валерий Лях добавил, что итоговый анализ проводят сотрудники ЦБ.

Разоблачение «Кэшбери»
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