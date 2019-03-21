Центробанк обнаружил 168 финансовых пирамид. Их количество растет

Источник: AP 2019

«В настоящий момент мы проводим оценку вообще в принципе всего объема ущерба от финансовых пирамид, которые в 2018 году действовали на территории России», — заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Он связывает увеличение числа финансовых пирамид с открытием двух отдельных центров Центробанка по борьбе с подобными структурами в Краснодаре и Хабаровске.

Новость К пирамиде пристроили схему

В январе Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий Центральному банку в досудебном порядке блокировать подозрительные сайты, связанные с финансовым мошенничеством. Одним из таких стал сайт финансовой пирамиды «Кэшбери». Ущерб от ее деятельности Банк России оценил примерно в 3 млрд руб., сообщал Inc.