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13:54 (мск), источник: Ведомости

Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года

Минздрав подготовил законопроект о запрете на продажу алкогольной продукции гражданам младше 21 года. Копия документа размещена на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5%.

Источник: AP 2019

Если законопроект будет принят в ближайшее время, то соответствующий закон вступит в силу в январе 2020 г. Сейчас алкоголь могут купить только лица старше 18 лет.

В декабре 2018 г. ведомство объявило о начале подготовки законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя. Министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что употребление алкоголя в молодом возрасте в будущем может стать причиной возникновения алкоголизма. «Физически человек созревает к 18 годам и может заниматься спортом, cлужить в армии и т. д. А вот психологически он созревает в среднем к 21 году», — пояснял главный нарколог ведомства Евгений Брюн. Он также предлагал разрешить продажу табака и табачной продукции с 21 года.

В ноябре прошлого года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 78% граждан России одобрили предложение увеличить возраст продажи алкоголя на три года. Более 50% опрошенных сообщили, что из-за алкоголизма снижается работоспособность. Не менее 44% респондентов признали, что из-за злоупотребления алкоголем нередко возникают семейные конфликты и разводы.

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