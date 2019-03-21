Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года

Если законопроект будет принят в ближайшее время, то соответствующий закон вступит в силу в январе 2020 г. Сейчас алкоголь могут купить только лица старше 18 лет.

В декабре 2018 г. ведомство объявило о начале подготовки законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя. Министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что употребление алкоголя в молодом возрасте в будущем может стать причиной возникновения алкоголизма. «Физически человек созревает к 18 годам и может заниматься спортом, cлужить в армии и т. д. А вот психологически он созревает в среднем к 21 году», — пояснял главный нарколог ведомства Евгений Брюн. Он также предлагал разрешить продажу табака и табачной продукции с 21 года.