В рамках «гаражной амнистии» в РФ собрались легализовать более 4 млн построек
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — «Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн гаражей по всей России, заявила журналистам в четверг глава Росреестра Виктория Абрамченко.
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — «Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн гаражей по всей России, заявила журналистам в четверг глава Росреестра Виктория Абрамченко.
«Вместе с регионам у нас есть предварительная цифра — 4 млн таких гаражей, которые никто не ставил на учет. Это гаражи, которые строились при фабриках и заводах в советское время или гаражи, которые возникали стихийно. На сегодняшний день они могут попасть под категорию самовольной постройки, нам бы этого не хотелось. Поэтому задача будет — легализовать такие объекты», — сказала Абрамченко.
Она отметила, что сейчас эти объекты не оцениваются и не являются объектами налогообложения.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития подготовил и вынес на общественное обсуждение проект закона о гаражах, порядке приобретения прав на них и о поправках в ряд законов. Внесение документа в правительство намечено на май. Закон может заработать с 2020 года.