В рамках «гаражной амнистии» в РФ собрались легализовать более 4 млн построек

«Вместе с регионам у нас есть предварительная цифра — 4 млн таких гаражей, которые никто не ставил на учет. Это гаражи, которые строились при фабриках и заводах в советское время или гаражи, которые возникали стихийно. На сегодняшний день они могут попасть под категорию самовольной постройки, нам бы этого не хотелось. Поэтому задача будет — легализовать такие объекты», — сказала Абрамченко.