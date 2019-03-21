Орешкин анонсировал полную инвентаризацию недвижимости и земель в России

Источник: РИА "Новости"

«Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, кто его реальный владелец. Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь, земли», — сказал Орешкин на итоговом заседании коллегии Росреестра.

Он пояснил, что «система за последние 30 лет меняется, большое количеств объектов, которые были построены, в том числе, в советское время, в реальности не имеют законных владельцев, или эта информация неизвестна государству».

По словам Орешкина, для этого будут использоваться инновационные методы.

«Это большая задача, понятно, что она не может быть реализована за один год», — заключил глава министерства.

В России официально зарегистрировано более 160 млн объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью более 672 трлн рублей, сообщила глава Росреестра Виктория Абрамченко.

«По состоянию на 1 января 2019 года, в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости — ИФ) внесено 162,5 млн объектов недвижимости, суммарная кадастровая стоимость всего учтенного недвижимого имущества Российской Федерации превышает 672 трлн рублей. Стоимость земельных участков составляет более 124 трлн рублей, иных объектов недвижимости — более 548 трлн рублей», — сказала Абрамченко в четверг на итоговом заседании коллегии Росреестра.