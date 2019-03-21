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18:11 (мск), источник: Интерфакс

Орешкин анонсировал полную инвентаризацию недвижимости и земель в России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Правительство России намерено провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, заявил в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, кто его реальный владелец. Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь, земли», — сказал Орешкин на итоговом заседании коллегии Росреестра.

Он пояснил, что «система за последние 30 лет меняется, большое количеств объектов, которые были построены, в том числе, в советское время, в реальности не имеют законных владельцев, или эта информация неизвестна государству».

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По словам Орешкина, для этого будут использоваться инновационные методы.

«Это большая задача, понятно, что она не может быть реализована за один год», — заключил глава министерства.

В России официально зарегистрировано более 160 млн объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью более 672 трлн рублей, сообщила глава Росреестра Виктория Абрамченко.

«По состоянию на 1 января 2019 года, в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости — ИФ) внесено 162,5 млн объектов недвижимости, суммарная кадастровая стоимость всего учтенного недвижимого имущества Российской Федерации превышает 672 трлн рублей. Стоимость земельных участков составляет более 124 трлн рублей, иных объектов недвижимости — более 548 трлн рублей», — сказала Абрамченко в четверг на итоговом заседании коллегии Росреестра.

По ее словам, Росреестр в 2018 году обеспечил поступление в бюджет 38,6 млрд рублей.

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