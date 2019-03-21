«Роскосмос» получил деньги для строительства второй очереди космодрома «Восточный»

Источник: РИА "Новости"

«Мы вчера получили необходимое финансирование. Были доведены линии бюджетных средств для открытия второй очереди космодрома «Восточный», — сказал Рогозин в ходе посещения НПО имени Лавочкина.

«Сегодня мы уже завершаем вопросы, связанные с подготовкой распоряжения правительства о начале этих работ, о формировании единственного исполнителя. Надеюсь, что уже в конце апреля, начале мая начинаем уже земляные работы и бетонирование стартового стола», — отметил он.

Поэтому с 2023 года, считаем, что должны успеть в срок, будем запускать уже тяжелые ракеты. Дмитрий Рогозин глава Роскосмоса

Ранее вице-премьер Юрий Борисов поставил задачу достроить вторую очередь космодрома «Восточный» не позднее 2023 года.

«Первоначальные сроки стояли — 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023», — сказал вице-премьер.

Он добавил: «За 2023 год нам выходить нельзя».

Новость Рогозин пообещал Путину чаще запускать ракеты в космос

В рамках второй очереди космодрома запланировано строительство стартового стола для ракеты «Ангара». «Роскосмос» позиционирует Восточный как первый гражданский российский космодром.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что «Роскосмос» просит дополнительные средства на строительство космодрома «Восточный», где выполнено лишь четверть запланированного объема.

«Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов — 5 из 19», — сказал Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций.

«Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30 году», — добавил премьер. «Надо работать — меньше говорить и больше делать», — подытожил Медведев.