Правительство продлит соглашение с нефтяниками по топливу

Источник: Reuters

Сейчас оно действует до 31 марта. Господин Козак отметил, что несколько обязательств будут скорректированы. Встреча с нефтяниками пройдет на следующей неделе.

«Надо очень деликатно посмотреть, потому что сейчас окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Поэтому нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объемам поставок на биржу и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина», — заявил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что в случае массовых нарушений нет других вариантов, «кроме как заградительные пошлины».

Читайте также Нефтяники хотят выкачать больше

По словам господина Козака, продление соглашения нужно для согласования нового механизма регулирования с ЕАЭС — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов. Господин Козак рассказал, что обсуждение с ЕАЭС займет время. «На этот период, пока мы разрабатываем этот механизм, пока он не вступит в действие, (принято решение.— “Ъ”) на один квартал продлить еще раз соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», — объяснил он (цитата по ТАСС). Вице-премьер выразил надежду, что лицензирование удастся ввести со второго полугодия текущего года.

Господин Козак добавил, что лицензирование экспорта нефти поможет уйти от механизма заградительных пошлин. Предполагается, что оно будет мягким. «Лицензирование, еще раз повторяю, достаточно мягкое, оно не ограничивает объемы экспорта», — объяснил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что механизм предусматривает обязательства для нефтепереработки по объемам поставки нефти на внутренний рынок для его баланса «с точки зрения объема поставок».

В 2018 году розничные цены на бензин выросли на 9,4%. Цены производителей поднялись на 11,2%. Правительство потребовало от нефтепроизводителей заморозить цены на топливо. Срок соглашения о сдерживании цен истекает 31 марта. С февраля розничные цены на бензин начали снижаться.

Читайте также.