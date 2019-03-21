Овердрафт без согласия

Банки не смогут «уводить» дебетовые карты в минус, заявил Верховный суд. Он рассмотрел дело клиента Сбербанка, оформившего несколько лет назад дебетовую карту, с которой кредитная организация списала деньги в ходе исполнительного производства. Причем средств на счете не было, и карта ушла в минус. Эту задолженность Сбербанк оформил как кредит под 40% годовых и через несколько лет потребовал проценты и неустойку.

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Если бы карта была с функцией овердрафта, банк был бы прав, а без нее он фактически дал клиенту кредит без его согласия, отметил директор департамента правового обеспечения банка Home Credit Александр Гонтаренко: «Овердрафт — это кредитование счета, то есть предоставление банком средств в том случае, если денег на счете не хватает для проведения платежа. Здесь важно то, как этот овердрафт указан в договоре. Если карта без него, то никаких списаний в минус быть не должно, если только это не был какой-то технический сбой. В этом случае исполнительный лист попадает в банк, становится в так называемую картотеку, когда в очередь встают все требования, предъявленные к счету и ждут поступления денежных средств на счете, и как только деньги поступают, в соответствии с очередностью проводятся платежи».

Начисление процентов на задолженность по дебетовой карте все-таки возможно, считает руководитель практики банкротств и финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов. Банк мог спрятать этот пункт в общих правилах обслуживания, которые клиенты обычно не читают.

Здесь ситуация достаточно запутанная. Банк мог допустить техническую ошибку, по сути, проведя операцию, которая не была предусмотрена правилами обслуживания конкретного счета. В таком случае очевидно, что никакого основания платить проценты по ставке 40% годовых не будет. Дмитрий Константинов руководитель практики банкротств и финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»

«С другой стороны, все зависит от условий обслуживания, которые действуют в конкретном банке в соответствии с договором присоединения.

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Если в этих правилах прописано, что банк при получении платежного требования вправе или должен списывать средства, уводя счет фактически в овердрафт и начисляя на эту сумму процент по определенной ставке, то здесь действует общее правило свободы договора, и, вполне вероятно, что банк первым делом будет ссылаться на эти правила. Более того, это не такая редкая ситуация. Особенность конкретной истории в том, что списание произошло по исполнительному документу, а для банка это все равно кредит, неважно, как эта задолженность появилась. Понимая, что эта ситуация может случиться, он устанавливает какие-то проценты. Откровенно говоря, кредитные организации редко скрывают эти условия, и если клиент при открытии счета хоть как-то поинтересуется, даже не читая условия, а просто при открытии счета спросит менеджера, как правило, банк не скрывает эти нюансы. Другой вопрос, что большинство клиентов и этого не делают, а потом клиент очень удивляется, какие 40%, я же не соглашался на них, — утверждает Константинов.

Овердрафт по дебетовой карте может возникнуть незаметно для клиента, например, если он расплачивался картой за рубежом. В таких случаях конвертация валют происходит через несколько дней, и курс может измениться в большую сторону.