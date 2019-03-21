Visa и MasterCard захотели лишить денег

По данным издания, банки предлагают оставить только один из двух нынешних комиссионных сборов. Сейчас их платят банки-эмитенты, выпускающие карты, и банки-эквайеры, обеспечивающие технический прием платежей. В сумме сбор с них составляет 0,3 процента от размера транзакции.

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Кредитные организации предлагают оставить только комиссию от банков-эмитентов, причем снизить ее с нынешних 0,15 процента до примерно 0,1. Также предлагается запретить взимать сбор в иностранной валюте, оставив только рубли.