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21 марта, источник: Газета.Ру

Уволен глава Росгеологии

Уволен глава Росгеологии Роман Панов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Минэкономразвития Оксану Тарасенко.

Источник: РИА "Новости"

«Поступила директива правительства [об отставке Панова]. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение», — добавила Тарасенко.

Ранее сообщалось, что арестован экс-замглавы Росгеологии Руслан Горринг.

Руслан Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено, как он играет в компьютерную игру, одновременно рассказывая о сексе с сотрудниками Росгеологии и угрожая другим участникам онлайн-игры.

Арестован бывший замглавы Росгеологии Руслан Горринг
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