Уволен глава Росгеологии
Уволен глава Росгеологии Роман Панов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Минэкономразвития Оксану Тарасенко.
Уволен глава Росгеологии Роман Панов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Минэкономразвития Оксану Тарасенко.
«Поступила директива правительства [об отставке Панова]. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение», — добавила Тарасенко.
Ранее сообщалось, что арестован
Руслан Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено, как он играет в компьютерную игру, одновременно рассказывая о сексе с сотрудниками Росгеологии и угрожая другим участникам