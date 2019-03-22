Тоска почета: министрам рекомендуют публично хвалить подчиненных

Источник: Известия

Министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами — но без использования денег. Методику нематериальной мотивации чиновников сейчас разрабатывает Минтруд, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Эксперты предполагают, что это необходимо для снижения объемов финансовых поощрений госслужащих. 19 марта Минфин анонсировал сокращения штата чиновников ради повышения зарплат на государственной службе.

Рекомендации Минтруда будут касаться чиновников, которые работают в федеральных министерствах и ведомствах или же в правительствах регионов. Методичку министры и губернаторы получат до конца июня 2019 года.

Нематериальная мотивация улучшит работу госаппарата, сделает госслужбу более желанной работой и позволит привлечь новые компетентные кадры, рассчитывают в Минтруде.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в первую очередь речь идет о награждениях и поощрениях, предусмотренных законодательством. Это может быть почетная грамота ведомства, поощрение правительства или президента, почетное звание, а также награждение знаками отличия, орденами или медалями, следует из закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Возможны и другие методы мотивации, отметили в министерстве, однако какие именно, не уточнили.

Нематериальным поощрением может стать публичная похвала, поздравления с праздниками, бесплатное обучение или размещение на «доске почета» в министерстве, пояснил «Известиям» член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

— Многие распространенные методы мотивации к госслужащим неприменимы — например, для них нельзя установить гибкий график работы или купить им полис ДМС, — отметил эксперт.

При этом нельзя сказать, что нематериальная мотивация на госслужбе сейчас не в ходу, но явление это довольно редкое. Например, в июле на совещании со своими заместителями премьер-министр Дмитрий Медведев публично отметил вклад в победу российской сборной по футболу в матче с Испанией (1/8 ЧМ) заместителя председателя правительства Виталия Мутко.

В большинстве стран для чиновников основной является как раз материальная мотивация. Несмотря на не слишком высокую зарплату, у них достойное обеспечение на пенсии. Плюсом также можно назвать долгосрочные контракты. Александр Сафонов эксперт

При этом чиновников в России сейчас слишком много, и это не позволяет найти ресурсы для повышения им зарплаты, заявляла 19 марта первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Поэтому численность сотрудников территориальных органов власти в 2020 году будет сокращена на 5%, а в следующем — еще на 10%. Штат же центрального аппарата за два года планируется сократить на 10%, уточнила замглавы Минфина.

— Вероятно, нематериальная мотивация отчасти может компенсировать денежные премии, — предположил эксперт.

По данным Минфина , в стране трудится 1,3 млн госслужащих. В федеральных органах власти их средняя зарплата за прошлый год выросла до 126,6 тыс. рублей (на 5,4% больше, чем в 2017-м), следует из информации Росстата

Нематериальные бонусы мотивируют работать лучше 65% россиян, показало исследование Rabota.ru, рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса Сергей Денисенко.

— Главный фактор для всех возрастных групп — хороший коллектив. В остальном, в зависимости от возраста, приоритеты меняются. Для молодежи (18−24 года) важны гибкий график, возможность работы из дома и обучение за счет компании. Для 25−34-летних приоритетны личность руководителя и возможность карьерного роста, в 35−44 — продвижение по службе, задачи и проекты. Для работников старше 45 актуальны гибкий график и работа из дома, — сообщил Сергей Денисенко.

Зарплаты госслужащим не индексировали с 2015 по 2017 год. В 2018-м им поднимали оклады на 4%. 19 марта нынешнего года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении с 1 октября зарплат госслужащих и бюджетников на 4,3%.