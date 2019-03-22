Тоска почета: министрам рекомендуют публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методичку по мотивации госслужащих с помощью грамот, поощрений и значков.
Минтруд разрабатывает методичку по мотивации госслужащих с помощью грамот, поощрений и значков.
Министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами — но без использования денег. Методику нематериальной мотивации чиновников сейчас разрабатывает Минтруд, рассказали «Известиям» в
Рекомендации Минтруда будут касаться чиновников, которые работают в федеральных министерствах и ведомствах или же в правительствах регионов. Методичку министры и губернаторы получат до конца июня 2019 года.
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Нематериальным поощрением может стать публичная похвала, поздравления с праздниками, бесплатное обучение или размещение на «доске почета» в министерстве, пояснил «Известиям» член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.
— Многие распространенные методы мотивации к госслужащим неприменимы — например, для них нельзя установить гибкий график работы или купить им полис ДМС, — отметил эксперт.
При этом нельзя сказать, что нематериальная мотивация на госслужбе сейчас не в ходу, но явление это довольно редкое. Например, в июле на совещании со своими заместителями
В большинстве стран для чиновников основной является как раз материальная мотивация. Несмотря на не слишком высокую зарплату, у них достойное обеспечение на пенсии. Плюсом также можно назвать долгосрочные контракты.
При этом чиновников в России сейчас слишком много, и это не позволяет найти ресурсы для повышения им зарплаты, заявляла 19 марта первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Поэтому численность сотрудников территориальных органов власти в 2020 году будет сокращена на 5%, а в следующем — еще на 10%. Штат же центрального аппарата за два года планируется сократить на 10%, уточнила замглавы Минфина.
— Вероятно, нематериальная мотивация отчасти может компенсировать денежные премии, — предположил эксперт.
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— Главный фактор для всех возрастных групп — хороший коллектив. В остальном, в зависимости от возраста, приоритеты меняются. Для молодежи (18−24 года) важны гибкий график, возможность работы из дома и обучение за счет компании. Для 25−34-летних приоритетны личность руководителя и возможность карьерного роста, в 35−44 — продвижение по службе, задачи и проекты. Для работников старше 45 актуальны гибкий график и работа из дома, — сообщил Сергей Денисенко.
Зарплаты госслужащим не индексировали с 2015 по 2017 год. В 2018-м им поднимали оклады на 4%. 19 марта нынешнего года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении с 1 октября зарплат госслужащих и бюджетников на 4,3%.
Анна Ивушкина