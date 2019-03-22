Управляющие предъявили пенсионный счет
Но пенсионные фонды не готовы делиться рынком.
Но пенсионные фонды не готовы делиться рынком.
Управляющие компании предложили концепцию индивидуального пенсионного счета (ИПС), по сути аналога существующего индивидуального инвестиционного счета (ИИС), для формирования пенсионного капитала. Отличительная особенность счета — налоговые льготы, система страхования и возможность софинансирования с работодателем. Концепция пока не получила поддержки со стороны заинтересованных ведомств. Однако у нее появился шанс в связи с новым поворотом пенсионной реформы, предполагающим передачу индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в собственность самому гражданину.
Доверительные управляющие доработали детали концепции индивидуальных пенсионных счетов, о необходимости введения которых заявляли ранее. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Ъ». Согласно ему, ИПС — это счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг физлица по договору доверительного управления. По сути, он представляет собой целевой аналог ИИС, но действующий в течение нескольких десятков лет до выхода гражданина на пенсию. ИПС предлагается использовать как один из форматов добровольного накопления пенсионного капитала, возможно, с участием работодателя. ИПС может существовать как единственный счет такого типа для каждого гражданина. Кроме того, он предполагает налоговые льготы — освобождение от уплаты НДФЛ при его закрытии после достижения клиентом пенсионного возраста (или ряде других обстоятельств).
В концепцию также заложено обязательное страхование средств и ценных бумаг, учитываемых на ИПС, на случай аннулирования лицензии доверительного управляющего или его мошеннических действий.
Представители управляющих компаний видят в таком подходе ряд очевидных преимуществ. «УК имеют лучший опыт предоставления индивидуального сервиса клиенту, НПФ, на мой взгляд, работают в режиме обезличенной машины», — считает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. По словам гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Кривошеевой, в индивидуальной форме можно точнее подобрать инвестиционную стратегию под
Представители негосударственных пенсионных фондов, напротив, к инициативе относятся скептически. Президент НАПФ Константин Угрюмов считает, что для пенсионных средств граждан необходимо в первую очередь обеспечить «сохранность, фидуциарную ответственность, стресс-тестирование». «Отсутствие актуализированной стратегии развития пенсионной системы приводит к тому, что каждое профсоюзное объединение — ВСС, НАУФОР, АНПФ
По данным «Ъ», концепция НАУФОР не получила поддержки на уровне госорганов в начале 2019 года, однако очередной разворот пенсионной реформы, предполагающий передачу индивидуального пенсионного капитала в собственность гражданина и наделение пенсионных фондов на начальном этапе статусом ДУ, дает новый шанс и лицензированным управляющим. В ЦБ на запрос «Ъ» не ответили.
Мария Сарычева, Илья Усов, Виталий Гайдаев