Управляющие предъявили пенсионный счет

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Управляющие компании предложили концепцию индивидуального пенсионного счета (ИПС), по сути аналога существующего индивидуального инвестиционного счета (ИИС), для формирования пенсионного капитала. Отличительная особенность счета — налоговые льготы, система страхования и возможность софинансирования с работодателем. Концепция пока не получила поддержки со стороны заинтересованных ведомств. Однако у нее появился шанс в связи с новым поворотом пенсионной реформы, предполагающим передачу индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в собственность самому гражданину.

Доверительные управляющие доработали детали концепции индивидуальных пенсионных счетов, о необходимости введения которых заявляли ранее. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Ъ». Согласно ему, ИПС — это счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг физлица по договору доверительного управления. По сути, он представляет собой целевой аналог ИИС, но действующий в течение нескольких десятков лет до выхода гражданина на пенсию. ИПС предлагается использовать как один из форматов добровольного накопления пенсионного капитала, возможно, с участием работодателя. ИПС может существовать как единственный счет такого типа для каждого гражданина. Кроме того, он предполагает налоговые льготы — освобождение от уплаты НДФЛ при его закрытии после достижения клиентом пенсионного возраста (или ряде других обстоятельств).

Предлагаются ограничения по размеру инвестируемых сумм: минимально — 50 тыс. руб. в год в первые два года и максимально — 1−3 млн руб. в зависимости от срока, оставшегося до выхода на пенсию.

В концепцию также заложено обязательное страхование средств и ценных бумаг, учитываемых на ИПС, на случай аннулирования лицензии доверительного управляющего или его мошеннических действий.

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Представители управляющих компаний видят в таком подходе ряд очевидных преимуществ. «УК имеют лучший опыт предоставления индивидуального сервиса клиенту, НПФ, на мой взгляд, работают в режиме обезличенной машины», — считает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. По словам гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Кривошеевой, в индивидуальной форме можно точнее подобрать инвестиционную стратегию под риск-профиль клиента, возраст до пенсии. «ИПС может использоваться в накопительный период. Когда же человек захочет перейти в выплатной формат, то ему может быть предложен новый продукт аннуитетного плана, который можно реализовать в том числе через НПФ или страховую компанию», — уточняет госпожа Кривошеева. В крупных УК, входящих в финансовые группы с НПФ, не видят и сложностей с удовлетворением более жесткого надзора регулятора. Собеседники «Ъ» отмечают, что «размер собственных средств и так у многих компаний многократно превышает лицензионные требования, поскольку это один из ключевых показателей, на которые смотрят институциональные клиенты при выборе компании». Как считают в «Райффайзен капитале», управляющие компании «готовы соблюдать предъявляемые требования, поскольку уже работают в пределах этих ограничений и показывают хорошие результаты управления».