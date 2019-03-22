Эксперты спрогнозировали рост безналичной оплаты в России

По словам профессора РАНХиГС Юрия Юденкова, основной причиной роста расчетов по безналу является удобство и скорость этого способа. Помимо этого, за покупки начисляются бонусы и кешбэк, которые нравятся людям.

Также сейчас набирает популярность способ безналичной оплаты в интернете, когда можно к одному приложению привязать несколько карт, заявил инвестконсультант «БКС Брокер» Антон Петухов.

Однако эксперты высказали мнение, что перевести абсолютно всю страну на расчет по картам пока не получится. Так генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов рассказал о высокой комиссии за эквайринг, которая может достигать 3%. Еще одной причиной может стать тот факт, что треть экономики страны еще находится в тени.