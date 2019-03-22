Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище: как выглядит Крымская АЭС (фото)
Бизнесмен хотел скупить тысячи «Крузов» (GM отказал)
Эвелина Бледанс: «Для сына каждый день в саду – испытание»
Где сейчас девочка, которую нашли в завалах мусора в квартире
Названа самая доступная страна для переезда из России
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей
Наталия Орейро приехала в Москву и рассказала о новом фильме
СМИ: что показало вскрытие тела Юлии Началовой
Елена Ваенга больна и больше не может петь - СМИ
Стало известно о проработке сценария оставления Путина у власти
Польша объяснила, почему не пригласила Путина
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Названа самая доступная страна для переезда из России
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
24В России проводили Масленицу
03:38 (мск), источник: Известия

Эксперты спрогнозировали рост безналичной оплаты в России

Россияне в 2018 году расплатились картой почти на 20 трлн рублей — эта сумма стала рекордной. Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности «пластика».

Источник: Известия

По словам профессора РАНХиГС Юрия Юденкова, основной причиной роста расчетов по безналу является удобство и скорость этого способа. Помимо этого, за покупки начисляются бонусы и кешбэк, которые нравятся людям.

Также сейчас набирает популярность способ безналичной оплаты в интернете, когда можно к одному приложению привязать несколько карт, заявил инвестконсультант «БКС Брокер» Антон Петухов.

Однако эксперты высказали мнение, что перевести абсолютно всю страну на расчет по картам пока не получится. Так генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов рассказал о высокой комиссии за эквайринг, которая может достигать 3%. Еще одной причиной может стать тот факт, что треть экономики страны еще находится в тени.

Карте место. Ритейлеры нашли способ сэкономить на безналичных расчетах
Во время загрузки произошла ошибка.
1 марта© Ньюстюб
 Тяжесть растраты: оплата покупок картами достигла рекорда
Резервная копия: глав регионов ищут в президентском кадровом запасе
Сборная России стартовала с поражения в отборе на ЧЕ по футболу
Американская фигуристка ударила соперницу коньком на разминке
Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Овердрафт без согласия. Приставы увели дебетовую карту в минус
13-летняя Анжела стала самой маленькой девочкой России
Спорт
Получили трешку, Головин психанул, Куртуа подарил гол Черышеву Сборная России с поражения стартовала в квалификации Евро-2020
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Самый стильный Porsche Cayenne — мировая премьера Только что в Штутгарте немцы представили нового представителя семейства Cayenne — версию Coupe
Кино
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли Поклонники предполагают, что актриса снимается в образе Доктора Лизы
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой Вера Алдонина будет жить не с отцом
Леди
Собчак подтвердила роман с Богомоловым Впервые информация об отношениях 37-летней Собчак и 43-летнего Богомолова появилась в ноябре 2018-го.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь