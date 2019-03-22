Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета

Источник: Известия

По его словам, это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефтепродуктов, которым заменят заградительные пошлины.

С нефтяниками этот вопрос обсудят на следующей неделе.

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что такие действия обусловлены желанием властей подстраховаться на случай роста экспортных котировок.

При этом рыночных причин для такого шага нет — цены на заправках ниже установленного предела.