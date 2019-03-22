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11:23 (мск), источник: РИА Новости

Источник: США планируют запустить корабль с экипажем на МКС в конце июля

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости — Запуск первого с 2011 года американского космического корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется на конец июля, сообщил РИА Новости в пятницу источник в российской ракетно-космической отрасли.

Источник: Reuters

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли «Союз». В США разработаны новые пилотируемые корабли: Dragon-2 (Crew Dragon) — компанией SpaceX и Starliner — компанией Boeing.

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В марте состоялся испытательный полет на МКС корабля Dragon-2 в беспилотном режиме.

«Американская сторона проинформировала российскую, что запуск к МКС корабля Dragon-2 в пилотируемом режиме планируется на 25 июля. Стыковка со станцией намечена через сутки. Расстыковка от МКС и возвращение на Землю предполагается 5 августа», — сказал собеседник агентства.

Ранее НАСА сообщило, что в экипаж корабля включены астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
После испытательного пилотируемого полета корабль Dragon-2 будет сертифицирован НАСА для штатных полетов на МКС. В экипаж первого штатного полета корабля Dragon-2 на МКС вошли Майкл Хопкинс и Виктор Глоувер.

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