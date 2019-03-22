Росстат заявил о снижении уровня бедности в России

Источник: AP 2019

Уровень бедности в России упал до минимума за последние четыре года, по крайней мере, так считает Росстат. В службе сообщили, что в прошлом году за чертой бедности жили меньше 13% населения, то есть около 19 млн россиян, и это самый низкий показатель с 2014 года. Тогда он немного превышал 11%. В последнее время цифры Росстата все чаще вызывают сомнение у аналитиков. Так, например, федеральная служба на днях удивила экспертов, зафиксировав в стране бурный рост промышленного производства.

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Насколько верны очередные подсчеты Росстата? Скорее всего, результаты исследования достоверны, считает руководитель департамента социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко: «В 2018 году, накануне президентских выборов, были сделаны определенные вливания со стороны государства, в частности, произведена разовая выплата пенсионерам. Также в структуре доходов населения за последние пять лет постоянно снижается доля доходов от бизнеса и от собственности, и растет доля зарплаты и социальных трансфертов. В совокупности эти два фактора вполне могли сыграть на то, что местное снижение уровня бедности, по данным статистики, было достигнуто».

Система подсчета уровня бедности в России отличается от европейской.

Специалисты на Западе отталкиваются от средней по стране зарплате, и если человек зарабатывает меньше 60% от этой суммы, его считают бедным. В России же планка отсечения — это прожиточный минимум.

Если бы специалисты Росстата пользовались другой формулой, результаты исследования были бы иными, говорит директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков: «Конечно, качество статистики в России оставляет желать лучшего.

Нужно объективно говорить не в целом об общей картине, а по отдельным категориям в привязке к конкретным регионам, и не только к ним, но и к населенным пунктам. Николай Калмыков директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС

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К сожалению, когда коллеги называют цифры уровни бедности в стране, они редко дают детализацию. С другой стороны, в России достаточно низкий уровень безработицы по сравнению со странами той же Европы, где треть населения зачастую не имеет работы и не может ее найти более года. В России все-таки работа есть, пусть и зарплаты невысокие, к сожалению. У нас существует диспропорция в профессиональном ракурсе, но, тем не менее, человек может при желании найти сейчас себе работу, и если он готов к переезду в другие регионы, тем более».

В прошлогоднем майском указе Владимир Путин поручил правительству добиться снижения уровня бедности вдвое за шесть лет. Пока же реальные доходы россиян продолжают падать. 2018-й стал пятым годом их непрерывного сокращения. На этом фоне Росстат перестал публиковать ежемесячную статистику по доходам, заменив ее ежеквартальной. Кроме того, служба изменила и методику подсчета.