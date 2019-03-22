Иностранные банки отказываются работать с российскими компаниями

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Некоторые клиенты иностранных банков столкнулись с блокировкой переводов и счетов, пишет Frank Media. Пользователи калифорнийской биржи фрилансеров Upwork со счетами в России рассказали изданию, что у них не получилось перевести деньги с иностранного счета на российский. «Сначала платежи не проходили на мои карточки Сбербанка и ВТБ, потом я привязала карту Райффайзенбанка, но и с ней тоже не получилось», — рассказала индивидуальный предприниматель. В российских банках ей помочь не смогли, посоветовав обратиться к Upwork.

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О проблемах изданию также рассказал работающий в России иностранец. Он как физлицо не смог перевести деньги из филиала одного из европейских банков в Гонконге на свой российский счет. Банк потребовал депозит, объяснив это возможными штрафами со стороны американских банков, где у него открыты корсчета.

Глава компании Mobile Angels Сергей Цымбал пожаловался на закрытие счета его компании в литовских банках. Открыть новый счет в немецком банке Commerzbank предприниматель не смог, он получил отказ.

Опрошенные изданием эксперты говорят, что банки стали излишне осторожными из-за санкций. Для многих из них заблокировать операцию легче, чем разобраться в потенциальных рисках, объясняет председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.