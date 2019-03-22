Ключевой ставке добавили мягкости
ЦБ оставил ее на уровне 7,75% годовых, но допустил скорое снижение.
ЦБ оставил ее на уровне 7,75% годовых, но допустил скорое снижение.
Центробанк сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, но дал рынкам новый сигнал о возможном смягчении своей
Совет директоров ЦБ, как и на февральском заседании, не стал менять поднятую в декабре ключевую ставку — сохранив ее на уровне 7,75% годовых. Обоснованием такого решения, в частности, стала инфляция, уровень которой в
Поскольку изменения ставки на этом заседании от ЦБ не ждали, внимание рынков было сосредоточено на том, даст ли регулятор сигнал о дальнейшем характере своей
Начиная с сегодняшнего заседания ЦБ, как ранее и обещал, изменил коммуникационную политику. Отчет по
Динамика потребительского спроса и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления. В
Регулятор сохранил прогноз темпов роста ВВП в 1,2−1,7% в 2019 году. Отметим, что повышение НДС оказывает небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, он предположил, что «в последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов». При этом риски замедления роста мировой экономики сохраняются, и «геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания». ЦБ повысил базовый прогноз средней цены на нефть марки Urals в 2019 году до $60 за баррель с прежних $55, сохранив прогнозы на 2020−2021 годы на уровне $55.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 26 апреля.
Вадим Вислогузов