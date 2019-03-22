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14:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Ключевой ставке добавили мягкости

ЦБ оставил ее на уровне 7,75% годовых, но допустил скорое снижение.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Центробанк сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, но дал рынкам новый сигнал о возможном смягчении своей денежно-кредитной политики. Как следует из заявления, выпущенного по итогам заседания совета директоров, если ситуация в экономике будет развиваться без неожиданностей, регулятор в нынешнем году может перейти к снижению ставки.

Совет директоров ЦБ, как и на февральском заседании, не стал менять поднятую в декабре ключевую ставку — сохранив ее на уровне 7,75% годовых. Обоснованием такого решения, в частности, стала инфляция, уровень которой в феврале-марте был «несколько ниже ожиданий Банка России». При этом инфляционные ожидания населения и предприятий «остаются на повышенном уровне». ЦБ повторил, что вклад повышения НДС в годовые темпы роста инфляции почти исчерпан: «Тем не менее отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы». В итоге ЦБ снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с прежних 5−5,5% до 4,7−5,2%, прогнозируя ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года.

Поскольку изменения ставки на этом заседании от ЦБ не ждали, внимание рынков было сосредоточено на том, даст ли регулятор сигнал о дальнейшем характере своей денежно-кредитной политики. Такой сигнал последовал. Отметив, что решение по ставке будет приниматься с учетом инфляции и роста экономики относительно прогноза, «а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», ЦБ заявил: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году».

Начиная с сегодняшнего заседания ЦБ, как ранее и обещал, изменил коммуникационную политику. Отчет по денежно-кредитной политике теперь будет публиковаться с задержкой в неделю (то есть ближайший — 1 апреля). При этом сегодня регулятор представил обновленные прогнозы в виде таблицы к своему пресс-релизу.

В целом ЦБ отметил, что российская экономика «находится вблизи потенциала».
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Динамика потребительского спроса и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления. В январе-феврале годовой темп роста промышленного производства такой же, что и в конце прошлого года. Рост инвестиционной активности остается сдержанным. Темпы роста оборота розничной торговли несколько снизились на фоне повышения НДС и замедления роста заработных плат, как и ожидал ЦБ.

Регулятор сохранил прогноз темпов роста ВВП в 1,2−1,7% в 2019 году. Отметим, что повышение НДС оказывает небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, он предположил, что «в последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов». При этом риски замедления роста мировой экономики сохраняются, и «геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания». ЦБ повысил базовый прогноз средней цены на нефть марки Urals в 2019 году до $60 за баррель с прежних $55, сохранив прогнозы на 2020−2021 годы на уровне $55.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 26 апреля.

Вадим Вислогузов

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