Компания Аветисяна просит суд арестовать 10% акций «Восточного»
Она добивается от Baring Vostok увеличения доли в банке.
Она добивается от Baring Vostok увеличения доли в банке.
Компания Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» попросила суд арестовать 9,99% акций банка «Восточный», говорится в материалах Арбитражного суда Амурской области. Спорный пакет акций принадлежит кипрской Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Pertners контролируют 51,6% акций банка.
Арест почти 10% акций «Восточного» — не единственные обеспечительные меры, которые просит наложить компания Аветисяна: она также просит суд запретить «Восточному» принимать любые решения, связанные с размещением новых акций. Допэмиссия на 5 млрд руб. запланирована на апрель. Baring Vostok подтверждал свои обязательства перед Центробанком по выкупу допэмиссии (своей доли, а если потребуется, то и всей суммы) для докапитализации банка. «Ведомости» направили запрос в
Во вторник, 20 марта, «Финвижн» подала иск к Evison: она требует от кипрской компании исполнить
Именно с неисполнением
Baring Vostok отказался выполнять свои обязательства [по опциону], потому что непосредственно перед слиянием из «Юниаструм банка» были выведены активы, объяснял Калви на заседании суда. Юсупов говорил ТАСС, что соглашение было безусловным и никаких обязательств в нем прописано не было.
С корпоративным конфликтом связывает свое уголовное преследование сам Калви — он и еще три сотрудника Baring Vostok были арестованы в феврале: их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного».
Аветисян и Юсупов, по заявлению которого были арестованы сотрудники фонда, связь корпоративного конфликта и уголовного дела, отрицают.
«Наши оппоненты в коммерческом споре за контроль над банком “Восточный” любыми путями пытаются добиться полной остановки допэмиссии, которая была согласована с ЦБ в рамках плана оздоровления банка, — говорит представитель Baring Vostok. — Даже с учетом оспариваемого опциона дополнительная эмиссия при любой оценке лишает их контрольного пакета акций».