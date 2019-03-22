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17:32 (мск), источник: Ведомости

Компания Аветисяна просит суд арестовать 10% акций «Восточного»

Она добивается от Baring Vostok увеличения доли в банке.

Источник: Евгений Разумный/Ведомости

Компания Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» попросила суд арестовать 9,99% акций банка «Восточный», говорится в материалах Арбитражного суда Амурской области. Спорный пакет акций принадлежит кипрской Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Pertners контролируют 51,6% акций банка.

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Арест почти 10% акций «Восточного» — не единственные обеспечительные меры, которые просит наложить компания Аветисяна: она также просит суд запретить «Восточному» принимать любые решения, связанные с размещением новых акций. Допэмиссия на 5 млрд руб. запланирована на апрель. Baring Vostok подтверждал свои обязательства перед Центробанком по выкупу допэмиссии (своей доли, а если потребуется, то и всей суммы) для докапитализации банка. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Финвижн».

Во вторник, 20 марта, «Финвижн» подала иск к Evison: она требует от кипрской компании исполнить колл-опцион и продать ей 9,99% акций банка за 750 млн руб. Этот пакет акций должен был быть передан еще в марте 2018 г., но Evison этого не сделала: представители компании отказывались получать уведомление об исполнении опциона, говорится в иске. В нем описано, как в течение трех дней «Финвижн» безуспешно пыталась вручить представителям Evison уведомление об исполнении опциона.

Именно с неисполнением колл-опциона связан акционерный конфликт в «Восточном» — между Аветисяном, его партнером Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного») и Baring Vostok. Соглашение об опционе они заключили в 2016 г. перед объединением своих банков — «Юниаструма» и «Восточного».

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Baring Vostok отказался выполнять свои обязательства [по опциону], потому что непосредственно перед слиянием из «Юниаструм банка» были выведены активы, объяснял Калви на заседании суда. Юсупов говорил ТАСС, что соглашение было безусловным и никаких обязательств в нем прописано не было.

С корпоративным конфликтом связывает свое уголовное преследование сам Калви — он и еще три сотрудника Baring Vostok были арестованы в феврале: их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного».

Аветисян и Юсупов, по заявлению которого были арестованы сотрудники фонда, связь корпоративного конфликта и уголовного дела, отрицают.

«Наши оппоненты в коммерческом споре за контроль над банком “Восточный” любыми путями пытаются добиться полной остановки допэмиссии, которая была согласована с ЦБ в рамках плана оздоровления банка, — говорит представитель Baring Vostok. — Даже с учетом оспариваемого опциона дополнительная эмиссия при любой оценке лишает их контрольного пакета акций».

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