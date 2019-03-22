«Аэрофлот» отменяет самые дешевые билеты по тарифу «Эконом бюджет»
Авиакомпания «Аэрофлот» разослала билетным агентствам письмо с уведомлением об отмене тарифа «Эконом бюджет». Он был самым дешевым среди предложений «Аэрофлота», помимо
Авиакомпания «Аэрофлот» разослала билетным агентствам письмо с уведомлением об отмене тарифа «Эконом бюджет». Он был самым дешевым среди предложений «Аэрофлота», помимо
Следующим в линейке тарифов идет «Эконом оптимум», который на 12−30% дороже. Как сообщает РБК, решение связано с введением безбагажных билетов (они будут включать только ручную кладь).
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа. В настоящее время в билетных кассах еще доступны билеты по этому тарифу. Отметим, что безбагажные билеты в Германию и Италию поступят в продажу со 2 апреля. В «Аэрофлоте» сообщали, что введение безбагажных тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса.
Ранее стало известно, что в условиях жесткой ценовой конкуренции на рынке авиаперевозок «Аэрофлот» хочет нарастить долю неавиационных доходов с 6% до 20%. Для этого менеджмент компании введет 20 новых услуг.