Boeing потеряла контракт на $4,9 млрд после крушения 737 MAX
Индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia аннулировала контракт с Boeing на $4,9 млрд. Это произошло после второго за год крушения лайнера 737 MAX.
Индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia аннулировала контракт с Boeing на $4,9 млрд. Это произошло после второго за год крушения лайнера 737 MAX.
По условиям контракта, Boeing должна была поставить Garuda Indonesia 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 на сумму $4,9 млрд. Авиакомпания попросила аннулировать документ, объяснив это заботой о пассажирах, сообщает France Presse.
«Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на [Boeing 737] MAX», — цитирует агентство представителя компании Ихсана Розана. В рамках контракта Garuda уже получила один самолет. По словам Розана, решение о том, что будет с лайнером, пока не принято.
Самолет 737 MAX компании Ethiopian потерпел крушение 10 марта 2019 года. В октябре 2018 года рухнул лайнер, принадлежащий индонезийской Lion Air. Оба самолета упали во время взлета.
После крушения сама Boeing попросила временно приостановить полеты самолетов 737 MAX. От их использования отказались несколько стран, в том числе Россия: Utair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7 не будут летать на 737 MAX, пока в США не выяснят причины крушения.